nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сборная России по футболу выиграла у Азербайджана

29 марта 2009, 10:29
Сборная России по футболу вечером 28 марта одержала убедительную победу над сборной Азербайджана со счетом 2:0.

В первом тайме мяч со штрафного забил Роман Павлюченко, во втором отличился Константин Зырянов, пас которому отдал все тот же Павлюченко.

Матч проходил на Большой спортивной арене "Лужники" в Москве.

В четвертой европейской отборочной группе ЧМ-2010 россияне занимают второе место, набрав девять очков в четырех играх. Шесть очков у сборной Уэльса. Первое место в турнирной таблице занимают немцы (десять очков после четырех игр). Финны в трех матчах набрали четыре очка, а Азербайджан и Лихтенштейн - по одному.

#Новости#Футбол#Таня#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25