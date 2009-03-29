Сборная России по футболу выиграла у Азербайджана

В первом тайме мяч со штрафного забил Роман Павлюченко, во втором отличился Константин Зырянов, пас которому отдал все тот же Павлюченко.
Матч проходил на Большой спортивной арене "Лужники" в Москве.
В четвертой европейской отборочной группе ЧМ-2010 россияне занимают второе место, набрав девять очков в четырех играх. Шесть очков у сборной Уэльса. Первое место в турнирной таблице занимают немцы (десять очков после четырех игр). Финны в трех матчах набрали четыре очка, а Азербайджан и Лихтенштейн - по одному.