Сборная России по футболу выиграла у Азербайджана

В четвертой европейской отборочной группе ЧМ-2010 россияне занимают второе место, набрав девять очков в четырех играх. Шесть очков у сборной Уэльса. Первое место в турнирной таблице занимают немцы (десять очков после четырех игр). Финны в трех матчах набрали четыре очка, а Азербайджан и Лихтенштейн - по одному.