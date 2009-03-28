Российская пара выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

По итогам произвольного танца российские фигуристы сумели удержать первое место, набрав в общей сложности 206,30 очка.
Серебро выиграла американская пара Танит Белбин и Бенджамин Агосто, которые отстали от россиян на 1,22 очка, а бронза досталась фигуристам из Канады Тессе Вирту и Скотту Мойру.
Как отмечает агентство, победа в Лос-Анджелесе принесла Домниной и Шабалину первую золотую медаль на чемпионатах мира; кроме того, это первое за последние четыре года золото, завоеванное российской парой. В 2008 году Домнина и Шабалин не принимали участие в чемпионате мира из-за травмы российского фигуриста.
Напомним, накануне российская пара Юко Кавагути и Александр Смирнов заняли третье место в парном катании, уступив парам из Германии и Китая.