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Российская пара выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

28 марта 2009, 17:31
Российские фигуристы Оксана Домнина и Максим Шабалин выиграли соревнования танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Лос-Анджелесе, передает Agence France-Presse.

По итогам произвольного танца российские фигуристы сумели удержать первое место, набрав в общей сложности 206,30 очка.

Серебро выиграла американская пара Танит Белбин и Бенджамин Агосто, которые отстали от россиян на 1,22 очка, а бронза досталась фигуристам из Канады Тессе Вирту и Скотту Мойру.

Как отмечает агентство, победа в Лос-Анджелесе принесла Домниной и Шабалину первую золотую медаль на чемпионатах мира; кроме того, это первое за последние четыре года золото, завоеванное российской парой. В 2008 году Домнина и Шабалин не принимали участие в чемпионате мира из-за травмы российского фигуриста.

Напомним, накануне российская пара Юко Кавагути и Александр Смирнов заняли третье место в парном катании, уступив парам из Германии и Китая.

#Новости#Фигурное катание#Таня#Спорт
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