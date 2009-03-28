Российская пара выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

Как отмечает агентство, победа в Лос-Анджелесе принесла Домниной и Шабалину первую золотую медаль на чемпионатах мира; кроме того, это первое за последние четыре года золото, завоеванное российской парой. В 2008 году Домнина и Шабалин не принимали участие в чемпионате мира из-за травмы российского фигуриста.