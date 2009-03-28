Россия вступила в Форум финансовой стабильности

Форум финансовой стабильности был образован в 1999 году и является неформальным институтом, который разрабатывает правила для глобальных финансовых рынков. В FSF входят, в частности, представители ЦБ и министерств финансов наиболее развитых стран мира, а также менеджеры Всемирного банка и Международного валютного фонда.