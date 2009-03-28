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Россия вступила в Форум финансовой стабильности

28 марта 2009, 16:15
Россия вступила в Форум финансовой стабильности (Financial Stability Forum, FSF), где получила три места. Их займут представители Минфина, Центробанка и Федеральной службы по финансовым рынкам. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин.

Представительство России в клубе оказалось таким же большим, как у стран "большой восьмерки" и государств БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).

Первое заседание FSF, в котором Россия примет участие как полноправный член организации, состоится в июне 2009 года.

Форум финансовой стабильности был образован в 1999 году и является неформальным институтом, который разрабатывает правила для глобальных финансовых рынков. В FSF входят, в частности, представители ЦБ и министерств финансов наиболее развитых стран мира, а также менеджеры Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Впервые о том, что Россия намерена в ближайшее время вступить в FSF, сообщалось в ноябре 2008 года. Эта тема, среди прочих, обсуждалась на саммите "Большой двадцатки" в Вашингтоне 15 ноября 2008 года.

#Новости#Россия#Экономическая политика#Таня#Экономика
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