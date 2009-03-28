Россия вступила в Форум финансовой стабильности

Представительство России в клубе оказалось таким же большим, как у стран "большой восьмерки" и государств БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).
Первое заседание FSF, в котором Россия примет участие как полноправный член организации, состоится в июне 2009 года.
Форум финансовой стабильности был образован в 1999 году и является неформальным институтом, который разрабатывает правила для глобальных финансовых рынков. В FSF входят, в частности, представители ЦБ и министерств финансов наиболее развитых стран мира, а также менеджеры Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Впервые о том, что Россия намерена в ближайшее время вступить в FSF, сообщалось в ноябре 2008 года. Эта тема, среди прочих, обсуждалась на саммите "Большой двадцатки" в Вашингтоне 15 ноября 2008 года.