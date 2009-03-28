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Большинство россиян экономит на культурной жизни

28 марта 2009, 19:38
В результате кризиса 60% россиян стали реже посещать театры, шоу, мюзиклы и другие развлекательные мероприятия. Еще в ноябре прошлого года тех, кто решил экономить на развлечениях, было 30%.

Только кинотеатры стали посещать реже 55% россиян (в декабре 2008-го - 42%), сообщает РБК Daily, ссылаясь на данные, которые приводит исследовательская компания КОМКОН по результатам волны "Мониторинга экономического кризиса" за март 2009 года.

Пессимизм по отношению к продолжительности кризиса также вырос. Все больше людей считают, что он будет долгим: до 45% россиян уверены, что он продлится до двух лет. При этом участники рынка пока не заметили резкого спада зрительской активности.

Кризис заставляет россиян становиться рачительными и рациональными. Так считает представитель КОМКОН Людмила Новиченкова. Самая большая доля тех, кто стал экономить на походах в кино, приходится на людей с доходами менее 15 тыс. рублей на члена семьи в месяц (63% опрошенных).

Среди людей с доходами от 30 тыс. рублей на посещении кинотеатров экономят 30% респондентов. Величина заработка стала определяющей и в регионах, где доходы ниже столичных, доля экономящих на кино там составляет 62% против 48% среди москвичей или 52% среди жителей Санкт-Петербурга.

Генеральный директор Buena Vista Sony Pictures Releasing CIS Антон Сиренко полагает, что в реальности все выглядит оптимистичнее: "Мы замечаем некоторое падение на региональных площадках, не на мультиплексах. Сложно оценить, было ли перераспределение, но статистика кинобизнеса скорее говорит о корректировке, нежели о падении интереса зрителей к проведению досуга в кинотеатрах".

#Новости#Статистика#Россия#Таня#Культура
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