Большинство россиян экономит на культурной жизни

Только кинотеатры стали посещать реже 55% россиян (в декабре 2008-го - 42%), сообщает РБК Daily, ссылаясь на данные, которые приводит исследовательская компания КОМКОН по результатам волны "Мониторинга экономического кризиса" за март 2009 года.
Пессимизм по отношению к продолжительности кризиса также вырос. Все больше людей считают, что он будет долгим: до 45% россиян уверены, что он продлится до двух лет. При этом участники рынка пока не заметили резкого спада зрительской активности.
Кризис заставляет россиян становиться рачительными и рациональными. Так считает представитель КОМКОН Людмила Новиченкова. Самая большая доля тех, кто стал экономить на походах в кино, приходится на людей с доходами менее 15 тыс. рублей на члена семьи в месяц (63% опрошенных).
Среди людей с доходами от 30 тыс. рублей на посещении кинотеатров экономят 30% респондентов. Величина заработка стала определяющей и в регионах, где доходы ниже столичных, доля экономящих на кино там составляет 62% против 48% среди москвичей или 52% среди жителей Санкт-Петербурга.
Генеральный директор Buena Vista Sony Pictures Releasing CIS Антон Сиренко полагает, что в реальности все выглядит оптимистичнее: "Мы замечаем некоторое падение на региональных площадках, не на мультиплексах. Сложно оценить, было ли перераспределение, но статистика кинобизнеса скорее говорит о корректировке, нежели о падении интереса зрителей к проведению досуга в кинотеатрах".