Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем театра

Театральные коллективы Тюменской области успешно воплощают в своих постановках великие традиции классического русского театра и новаторские идеи современных драматургов. Радуют своими работами не только профессиональные коллективы, но и десятки самодеятельных театров и объединений, где увлеченно занимаются и взрослые, и дети. Наши театры принимают активное участие в крупнейших российских и международных проектах. Их постановки интересны не только тюменской аудитории, но и зрителям других регионов нашей страны.