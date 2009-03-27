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Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем театра

27 марта 2009, 15:11
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем театра.

"От всей души поздравляю с Международным днем театра всех, кто связал свою жизнь с этим видом искусства, а также его многочисленных поклонников в Тюменской области!

Театр - это волнующий мир прекрасного - завораживающий, дарящий радость, заставляющий восторгаться и сострадать.

Театральные коллективы Тюменской области успешно воплощают в своих постановках великие традиции классического русского театра и новаторские идеи современных драматургов. Радуют своими работами не только профессиональные коллективы, но и десятки самодеятельных театров и объединений, где увлеченно занимаются и взрослые, и дети. Наши театры принимают активное участие в крупнейших российских и международных проектах. Их постановки интересны не только тюменской аудитории, но и зрителям других регионов нашей страны.

Большой творческий потенциал, талант и искренность – вот что отличает тюменских актеров, и именно за это их так любят поклонники. Много новых возможностей появилось у театрального сообщества региона в великолепном здании театра, которое стало настоящим украшением областной столицы.

Желаю всем служителям сцены творческих удач и неизменных зрительских симпатий! Мы благодарны вам за добрые мысли и чувства, которые вы пробуждаете в людях! Счастья, здоровья и процветания!" - говорится в поздравлении главы региона.

#Новости#Театр#Таня#Политика
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