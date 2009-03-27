В Тюменской области снизились цены на автомобильное топливо

Стоимость на бензин по сравнению с началом 2009 года упала на 3-8%, на дизельное топливо - на 1-3%, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского УФАС России.
Таким образом, розничная цена АИ-92 у ведущих операторов АЗС города Тюмени и Тюменского района к 22 марта 2009 года составила от 17,80 рублей до 18,20 рублей за литр, АИ-95 от 20,30 рублей до 20,40 рублей за литр. Цена на АИ-80 колебалась от 15,40 рублей до 15, 60 рублей за литр, на дизельное топливо - от 20 рублей до 20, 20 рублей литр.
Стоит отметить, что цены на оптовых базах города Тюмени и юга Тюменской области на горючее наоборот возросли. Опт бензина марки АИ-92 к 22 марта текущего года повысился на 11%-16% и составил в среднем 16500 рублей за тонну, АИ-80 - на 14%-19% и составил в среднем 16100 рублей за тонну. Оптовая стоимость дизельного топлива увеличилась на 12%-14% и составила в среднем 19 тысяч рублей за тонну. И только ценник на АИ – 95 понизился на 8%-7%. Оптом эту марка бензина можно было купить в среднем за 19 тысяч рублей за тонну.
На рост оптовой стоимости топлива повлияло то, что НПЗ в марте текущего года повысили отпускные цены на 3-70% в зависимости от вида топлива.