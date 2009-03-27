В Тюменской области снизились цены на автомобильное топливо

Стоит отметить, что цены на оптовых базах города Тюмени и юга Тюменской области на горючее наоборот возросли. Опт бензина марки АИ-92 к 22 марта текущего года повысился на 11%-16% и составил в среднем 16500 рублей за тонну, АИ-80 - на 14%-19% и составил в среднем 16100 рублей за тонну. Оптовая стоимость дизельного топлива увеличилась на 12%-14% и составила в среднем 19 тысяч рублей за тонну. И только ценник на АИ – 95 понизился на 8%-7%. Оптом эту марка бензина можно было купить в среднем за 19 тысяч рублей за тонну.