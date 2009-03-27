В Тюменской области к 10 годам колонии приговорен насильник, надругавшийся над 5-летним мальчиком

Насильник и малолетний ребенок проживали в одном многоквартирном жилом доме. Созонов нигде не работал и часто свое свободное время проводил среди ребятишек, играющих на улице в песочнице. Родителям это не нравилось и они старались его прогнать, но он периодически возвращался к детям.