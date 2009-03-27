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В Тюменской области к 10 годам колонии приговорен насильник, надругавшийся над 5-летним мальчиком

27 марта 2009, 16:17
В Тюменской области к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима приговорен насильник, надругавшийся над 5-летним мальчиком

Ярковский районный суд вынес приговор в отношении 19-летнего Артема Созонова, обвиняемого по п. «в» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как установило следствие, Созонов в райцентре Ярково в период с июня по сентябрь 2008 года совершил серию посягательств на половую неприкосновенность 5-летнего мальчика.

Насильник и малолетний ребенок проживали в одном многоквартирном жилом доме. Созонов нигде не работал и часто свое свободное время проводил среди ребятишек, играющих на улице в песочнице. Родителям это не нравилось и они старались его прогнать, но он периодически возвращался к детям.

15 июня днем злодей увидел 5-летнего соседского мальчика, который один копался в песке. Воспользовавшись тем, что рядом никого нет, злоумышленник взял ребенка за руку и против воли привел его в сарай, где надругался. Подобное повторялось и в июле.

25 сентября злодей вновь совершал в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. Это увидела одна из местных жительниц, которая и сообщила об этом бабушке ребенка (мать у мальчика умерла от рака, а отец его воспитанием не занимался).

Законный представитель потерпевшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении насильника к уголовной ответственности.

В ходе оперативно-следственных мероприятий злодей 26 сентября был задержан правоохранительными органами и по решению суда заключен под стражу, сообщает прокуратура области.

Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Ярковского района доказательств признал Артема Созонова виновным по п. «в» ч.3 ст. 132 УК РФ и приговорил его к 10 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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