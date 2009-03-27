nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени прошел финал конкурса "Коса - девичья краса"

27 марта 2009, 11:16
Издавна на Руси коса считалась главным женским украшением, вот только в наше время длинные волосы - редкость. Пятнадцать тюменских школьниц решили доказать обратное.
Сюжет
Тюмень

Вчера в ДК "Водник" прошел финал ежегодного конкурса "Коса - девичья краса".

Издавна на Руси коса считалась главным женским украшением, вот только в наше время длинные волосы - редкость.

Пятнадцать тюменских школьниц решили доказать обратное. Для начала каждая девочка рассказала о себе, своей семье, увлечениях. Конкурсантки пели, танцевали, читали стихи, показывали свои поделки. Тут был и танец живота, и рисунок по ткани, который девочка выполнила прямо на сцене, а одна исполнила пьесу на синтезаторе.

За длинноволосых красавиц пришли поболеть папы, мамы, бабушки, дедушки, друзья. В общем, поддержка была сильная, наверное, именно она помогла победить волнение.

На заключительном этапе маленькие конкурсантки продемонстрировали чудесные прически: кудри, заколки, перья, цветы - у каждой на голове был свой маленький шедевр.

Так же для зрителей выступали танцевальные и хоровые коллективы города, а еще зал развлекали театральные и сольные выступления ребят.

Все участницы получили грамоты, цветы и подарки.

Самые длинные волосы (83 см) принадлежат Екатерине Семченко, а вот первое место, по итогам совещания жюри, получила Карина Уширова.

#Новости#Тюмень#Конкурсы#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25