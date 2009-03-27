В Тюмени прошел финал конкурса "Коса - девичья краса"

Пятнадцать тюменских школьниц решили доказать обратное. Для начала каждая девочка рассказала о себе, своей семье, увлечениях. Конкурсантки пели, танцевали, читали стихи, показывали свои поделки. Тут был и танец живота, и рисунок по ткани, который девочка выполнила прямо на сцене, а одна исполнила пьесу на синтезаторе.