В Тюмени прошел финал конкурса "Коса - девичья краса"

Вчера в ДК "Водник" прошел финал ежегодного конкурса "Коса - девичья краса".
Издавна на Руси коса считалась главным женским украшением, вот только в наше время длинные волосы - редкость.
Пятнадцать тюменских школьниц решили доказать обратное. Для начала каждая девочка рассказала о себе, своей семье, увлечениях. Конкурсантки пели, танцевали, читали стихи, показывали свои поделки. Тут был и танец живота, и рисунок по ткани, который девочка выполнила прямо на сцене, а одна исполнила пьесу на синтезаторе.
За длинноволосых красавиц пришли поболеть папы, мамы, бабушки, дедушки, друзья. В общем, поддержка была сильная, наверное, именно она помогла победить волнение.
На заключительном этапе маленькие конкурсантки продемонстрировали чудесные прически: кудри, заколки, перья, цветы - у каждой на голове был свой маленький шедевр.
Так же для зрителей выступали танцевальные и хоровые коллективы города, а еще зал развлекали театральные и сольные выступления ребят.
Все участницы получили грамоты, цветы и подарки.
Самые длинные волосы (83 см) принадлежат Екатерине Семченко, а вот первое место, по итогам совещания жюри, получила Карина Уширова.