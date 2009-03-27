В Тюмени автомобиль «Ниссан» насмерть сбил пешехода

В 1 час ночи на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ и Пермякова автомобилем ВАЗ-2110 совершен наезд на препятствие. По предварительным данным, за рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек в состоянии опьянения и ранее лишенный права управления. Он и его 23-летний пассажир получили различные травмы, в том числе тяжелые, черепно-мозговую и сотрясения головного мозга.