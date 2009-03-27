В Тюмени автомобиль «Ниссан» насмерть сбил пешехода

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД области.
В 22.00 в областном центре, на пешеходном переходе на ул. Широтной, напротив д. 25, автомобилем «Ниссан» совершен наезд на пешехода, 70-летнего мужчину, который скончался на месте происшествия.
В 23.20 на перекрестке улиц Республики и Воровского, автомобилем «Вольво» совершен наезд на 18-летнего молодого человека, который также от полученных травм скончался. По предварительным данным, это ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.
В 1 час ночи на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ и Пермякова автомобилем ВАЗ-2110 совершен наезд на препятствие. По предварительным данным, за рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек в состоянии опьянения и ранее лишенный права управления. Он и его 23-летний пассажир получили различные травмы, в том числе тяжелые, черепно-мозговую и сотрясения головного мозга.