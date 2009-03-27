В Москве открывается фестиваль "Золотая маска"

Помимо основной программы фестиваль включает в себя важные неконкурсные проекты: "Легендарные имена и спектакли XX века", "Маска Плюс" и "Russian Case". Имена лауреатов станут известны 18 апреля на церемонии, которая пройдет в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко.
В самой интригующей номинации - "Драма / спектакль большой формы" участвуют десять постановок. Две из них привезет Александринский театр: "Женитьбу" Валерия Фокина и "Чайку" польского режиссера Кристиана Люпы. Также в номинации "Драма" оказалась работа Льва Додина "Бесплодные усилия любви" (Малый драматический Театр - Театр Европы), уже отмеченная петербургской премией "Золотой софит". Еще один номинированный петербургский театр - это БДТ: жюри выделило работу Тимура Чхеидзе "Дядюшкин сон".
Московских спектаклей в номинации два: "Бесприданница" Мастерской Петра Фоменко и "Берег Утопии" РАМТа (обе работы удостоены столичных премий "Гвоздь сезона"). Конкуренцию столичным работам составят спектакли из регионов: "Войцек" (Алтайский театр драмы, Барнаул), "Максар. Степь в крови" (Бурятский театр драмы имени Намсараева, Улан-Удэ), "Полковник-птица" (Театр драмы имени Горького, Самара), "Чайка" (Драматический театр имени Пушкина, Красноярск).
В номинации "Драма / спектакль малой формы" три из шести претендентов - московские театры: Студия театрального искусства (спектакль "Битва жизни"), "Роберто Зукко" (работа Камы Гинкаса для ТЮЗа), Театр наций ("Шведская спичка"). Петербуржцы привезли две работы: Театр сатиры на Васильевском - спектакль "Русское варенье", а БДТ - "Даму с собачкой". Екатеринбургский ТЮЗ покажет постановку пьесы Мартина Макдонаха "Человек-подушка".
В оперной номинации в этом году вопреки обыкновению нет ни одного проекта Большого театра. Мариинский представлен двумя спектаклями: "Братья Карамазовы" и "Очарованный странник". На "Маску" претендуют также Якутский театр оперы и балета с постановкой "Александра Македонского", Пермский театр оперы и балета (со спектаклем "Орфей"), петербургский театр "Зазеркалье" ("Золушка"), столичный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко ("Майская ночь") и московский же фонд "Русское исполнительское искусство" ("Человеческий голос").
Зато в балетной номинации Большой театр вернул себе превосходство над Маринкой. В номинации "Спектакль" представлены сразу три работы ГАБТ: "Пламя Парижа", "Сильфида" и "Урок". Мариинский театр номинирован за два проекта: "Диана Вишнева: красота в движении" и "Карнавал". Также в категории "Балет/спектакль" оказались работы сильнейших нестоличных трупп: "Баядерка" (Новосибирск) и "Корсар" (Пермь).