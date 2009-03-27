В Москве открывается фестиваль "Золотая маска"

В оперной номинации в этом году вопреки обыкновению нет ни одного проекта Большого театра. Мариинский представлен двумя спектаклями: "Братья Карамазовы" и "Очарованный странник". На "Маску" претендуют также Якутский театр оперы и балета с постановкой "Александра Македонского", Пермский театр оперы и балета (со спектаклем "Орфей"), петербургский театр "Зазеркалье" ("Золушка"), столичный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко ("Майская ночь") и московский же фонд "Русское исполнительское искусство" ("Человеческий голос").