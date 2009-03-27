Тюменцам покажут фильм Юриса Полдниекса «Легко ли быть молодым»

28 марта в 16.00 в Музее изобразительных искусств (ул. Орджоникидзе, 47) состоится показ фильма латвийского режиссера Юриса Полдниекса «Легко ли быть молодым».
Этот документальный фильм, снятый в начале 80-х годов, стал «культовым» не только в молодежной среде. Острота проблем, поднятых в нем, актуальна и сейчас.
Посетители показа также смогут ознакомиться с экспозицией выставки с одноименным названием, на которой представлены произведения лидеров «молодежного искусства» – художников Москвы, Тюмени и бывших союзных республик. Это те, кто утверждал новые принципы в искусстве и проложил путь к современной молодежной субкультуре.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефону 46-91-15.