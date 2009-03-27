Тюменцам покажут фильм Юриса Полдниекса «Легко ли быть молодым»

Посетители показа также смогут ознакомиться с экспозицией выставки с одноименным названием, на которой представлены произведения лидеров «молодежного искусства» – художников Москвы, Тюмени и бывших союзных республик. Это те, кто утверждал новые принципы в искусстве и проложил путь к современной молодежной субкультуре.