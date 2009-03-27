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Тюменские риэлторы и строители в одной лодке

27 марта 2009, 16:53
Завтра, 28 марта, состоится «Выставка недвижимости-2009: Новостройки. Квартиры. Земля», организованная силами некоммерческого партнерства «Объединение риэлторов Тюменcкой области».
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Тюмень

Отметим, что нынешняя Выставка недвижимости пройдет под девизом «Риэлторы и строители в одной лодке» - как объясняет Миля Ященко, один из членов Оргкомитета, «риэлторское сообщество не собирается расставаться с тюменскими застройщиками и быстро забыть опыт положительного сотрудничества, несмотря на весьма непростые сегодняшние условия».

«В ситуации практически нулевого спроса на жилье, определенной неуверенности и боязни потенциальных покупателей роль риэлторов повышается еще больше», - говорит Миля Борисовна. То, что представителям масс-медиа и специалистам рынка недвижимости Тюмени кажется делом уже обыденным и привычным (имеется в виду сотрудничество застройщиков и риэлторов) другими регионами воспринимается как откровение – так, в порядке обмена опытом в этой области на Выставку приедут представители Союза строителей Екатеринбурга и Уральской Палаты Недвижимости.

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Выставки#Ксения#Экономика
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