Тюменские риэлторы и строители в одной лодке

«В ситуации практически нулевого спроса на жилье, определенной неуверенности и боязни потенциальных покупателей роль риэлторов повышается еще больше», - говорит Миля Борисовна. То, что представителям масс-медиа и специалистам рынка недвижимости Тюмени кажется делом уже обыденным и привычным (имеется в виду сотрудничество застройщиков и риэлторов) другими регионами воспринимается как откровение – так, в порядке обмена опытом в этой области на Выставку приедут представители Союза строителей Екатеринбурга и Уральской Палаты Недвижимости.