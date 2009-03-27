Тюменские наркополицейские сняли гашиш с тела курьера

В наручники попал 40-летний житель Тюменской области азиатского происхождения. Курьер привез на поезде в наш регион три с лишним килограмма спрессованного в брикеты гашиша. Оперативники нашли его примотанным с помощью липкой ленты скотч прямо к телу ушлого дельца. Под одеждой мужчины находилось три крупных свертка, в каждом – по пять плоских брикетов. Как выяснилось в последующем, гашиш был произведен в Иране.
Задержанный, как это часто бывает, тут же кинулся утверждать, что наркотик предназначался для его собственного употребления. Однако сыщиков из наркоконтроля не проведешь: как они сами любят говорить, «у нас, как в шахматах, все ходы записаны». Помощь в разоблачении нарковоротилы оказали сотрудники линейного управления внутренних дел на транспорте, добавляет пресс-служба УФСКН области.
Попавшийся на перевозке дурмана мужчина ранее уже был судим за наркопреступления, отсидел семь лет. Сам он не женат, в настоящее время не работает. Очевидно, что единственным источником существования злоумышленника являлся наркобизнес.
Думается, в ближайшие годы кататься на поездах ему будет не суждено. Ведь по сути наркоторговец – серийный убийца, и в судах такие дельцы получают весьма приличные сроки. Напомним, Уголовный кодекс при различных отягчающих обстоятельствах предусматривает за наркопреступления до 20 лет лишения свободы.