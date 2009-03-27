Тюменские наркополицейские сняли гашиш с тела курьера

Задержанный, как это часто бывает, тут же кинулся утверждать, что наркотик предназначался для его собственного употребления. Однако сыщиков из наркоконтроля не проведешь: как они сами любят говорить, «у нас, как в шахматах, все ходы записаны». Помощь в разоблачении нарковоротилы оказали сотрудники линейного управления внутренних дел на транспорте, добавляет пресс-служба УФСКН области.