Тюменские археологи обнаружили таинственные сооружения

Отрядом археологической экспедиции Института проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской Академии наук, проводившей исследования в Тюменском районе на озере Чепкуль, обнаружен и частично исследован уникальный памятник эпохи раннего неолита.
Археологами вскрыты остатки сооружений в виде прямоугольников, полуколец, траншей, канавок и т.д., выполненных с применением разнообразных подсыпок и заполнений с включениями минеральных, органических и искусственных добавок (охра, уголь, жженая кость, дроблёная керамика и т.п.). Сооружения были сосредоточены вокруг возвышенной и обильно насыщенной охрой и кусочками лимонита постройки полуовальной формы максимальными размерами 3,2x2,2 м со сложной внутренней структурой, вписанной в полосу железистых осадков, маркирующих край берега древнего палеоозера Чепкуль. Каждый из объектов выполнен в индивидуальной цветовой гамме и неповторим по структуре. Пространство между постройками заполнял слабоокрашенный розовый слой мощностью до 20 см. Часть сооружений была перекрыта этим слоем, у некоторых он опускался на дно котлованов. Сопровождающий постройки комплекс керамики и каменных изделий свидетельствует о культурно-хронологической однородности сооружений (козловская культура), что само по себе представляет безусловный интерес ибо чистых памятников этой культуры на территории Зауралья пока не известно.
По результатам шурфовки приблизительная площадь распространения объектов составляет порядка 4800 кв. м (80x60 м). Мощность культурного слоя - 0,5-1,0 м.
Аналогов памятнику на Урале и в Западной Сибири неизвестно. По всей видимости, Чепкуль 21А является ритуальным комплексом, древнейшим из известных на территории Зауралья.
С целью обеспечения сохранности объекта в текущем году Комитетом будут организованы спасательные археологические раскопки, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.