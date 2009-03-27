Тюменские археологи обнаружили таинственные сооружения

Археологами вскрыты остатки сооружений в виде прямоугольников, полуколец, траншей, канавок и т.д., выполненных с применением разнообразных подсыпок и заполнений с включениями минеральных, органических и искусственных добавок (охра, уголь, жженая кость, дроблёная керамика и т.п.). Сооружения были сосредоточены вокруг возвышенной и обильно насыщенной охрой и кусочками лимонита постройки полуовальной формы максимальными размерами 3,2x2,2 м со сложной внутренней структурой, вписанной в полосу железистых осадков, маркирующих край берега древнего палеоозера Чепкуль. Каждый из объектов выполнен в индивидуальной цветовой гамме и неповторим по структуре. Пространство между постройками заполнял слабоокрашенный розовый слой мощностью до 20 см. Часть сооружений была перекрыта этим слоем, у некоторых он опускался на дно котлованов. Сопровождающий постройки комплекс керамики и каменных изделий свидетельствует о культурно-хронологической однородности сооружений (козловская культура), что само по себе представляет безусловный интерес ибо чистых памятников этой культуры на территории Зауралья пока не известно.