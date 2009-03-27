Работникам культуры Ямала вручили «Серебряную Гагару»

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и выдающийся вклад в культурную жизнь автономного округа восемь работников удостоены высшей награды - знака «Серебряная Гагара».
Так, в номинации «Художественное образование» победила Людмила Насикян (Новый Уренгой), в номинации «Музейное дело» - Наталья Федорова (Салехард), в номинации «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» - Любовь Сакаль (Лабытнанги) и Надежда Прыжанкова (Салехард). В номинации «Ветеран профессии» «Серебряную Гагару» присудили Вере Шакировой (Ноябрьск), Владимиру Гуще (Салехард) и Валерию Бибикову (Аксарка). В номинации «Библиотечное дело» высшей награды удостоена Татьяна Голубенко (Салехард).
Отметим, в этом году впервые на Ямале утвержден почетный знак «Серебряная Гагара».