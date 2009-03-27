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Половина жителей Тюмени осталась без ТВ и связи

27 марта 2009, 12:41
Сегодня утром жители ряда районов Тюмени остались без ТВ и связи. У кого-то просто не работал телевизор, а у кого-то отключены сразу все виды связи с внешним миром – телефон и интернет.

Интернет-авария. Сегодня утром жители ряда районов Тюмени остались без ТВ и связи. У кого-то просто не работал телевизор, а у кого-то отключены сразу все виды связи с внешним миром – телефон и интернет.

Такие проблемы возникли у всех абонентов компании «Диван-ТВ», обеспечивающей полгорода кабельным телевидением, проводным интернетом и телефонной связью.

Как пояснили в компании, причиной выхода сети из строя стало ночное происшествие. Кто-то повредил все кабели подачи сигнала. По одной из версий, это могли сделать местные вандалы, по другой – воры цветного металла.

Сейчас специалисты уже выехали на место происшествия, работы по замене кабеля начались. К этому часу частично ТВ-вещание восстановлено.

#Новости#ТВ#Тюменская областная Дума#Интернет#Ксения#Общество
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