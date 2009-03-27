Половина жителей Тюмени осталась без ТВ и связи

Сегодня утром жители ряда районов Тюмени остались без ТВ и связи. У кого-то просто не работал телевизор, а у кого-то отключены сразу все виды связи с внешним миром – телефон и интернет.

Сюжет Тюменская областная Дума