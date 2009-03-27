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Бизнес-леди Тюмени обмениваются опытом

27 марта 2009, 14:12
Региональный женский бизнес-форум стартовал 27 марта 2009 года в Тюмени. Самые успешные представительницы прекрасного пола два дня будут делиться опытом по созданию собственного бизнеса.
Сюжет
Тюмень

Как построить разумную стратегию своего дела, какие препятствия встречаются на пути женщины, чего от нее ждут, и как себя вести в определенных ситуациях. Женщины, уже добившиеся успеха, откроют секреты для начинающих.

Как рассказала Наталья Шевчик, заместитель губернатора Тюменской области, женщины во многих вопросах намного мудрее и философичнее мужчин: «Деловая жизнь часто воспринимается как очень агрессивная, бескомпромиссная. Именно женщина способна нивелировать эти издержки». Женщине нужно уметь высказывать свою точку зрения и не бояться этого делать, считает г-жа Шевчик, поскольку именно от способности вести переговоры зависит, будут ли дела удачными.

Ольга Езикеева, генеральный директор Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской области, преподнесла свой рецепт успеха: «Не нужно решать все проблемы, нужно просто некоторые отложить и заняться другими делами, и это непременно заставит вас двигаться вперед»!

#Новости#Тюмень#Женщины#Ксения#Экономика
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