Бизнес-леди Тюмени обмениваются опытом

Как построить разумную стратегию своего дела, какие препятствия встречаются на пути женщины, чего от нее ждут, и как себя вести в определенных ситуациях. Женщины, уже добившиеся успеха, откроют секреты для начинающих.
Как рассказала Наталья Шевчик, заместитель губернатора Тюменской области, женщины во многих вопросах намного мудрее и философичнее мужчин: «Деловая жизнь часто воспринимается как очень агрессивная, бескомпромиссная. Именно женщина способна нивелировать эти издержки». Женщине нужно уметь высказывать свою точку зрения и не бояться этого делать, считает г-жа Шевчик, поскольку именно от способности вести переговоры зависит, будут ли дела удачными.
Ольга Езикеева, генеральный директор Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской области, преподнесла свой рецепт успеха: «Не нужно решать все проблемы, нужно просто некоторые отложить и заняться другими делами, и это непременно заставит вас двигаться вперед»!