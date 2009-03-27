Бизнес-леди Тюмени обмениваются опытом

Как рассказала Наталья Шевчик, заместитель губернатора Тюменской области, женщины во многих вопросах намного мудрее и философичнее мужчин: «Деловая жизнь часто воспринимается как очень агрессивная, бескомпромиссная. Именно женщина способна нивелировать эти издержки». Женщине нужно уметь высказывать свою точку зрения и не бояться этого делать, считает г-жа Шевчик, поскольку именно от способности вести переговоры зависит, будут ли дела удачными.