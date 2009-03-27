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Анонсирован компьютер со 192 гигабайтами оперативной памяти

27 марта 2009, 09:26
Компания Dell представила компьютер T7500 со 192 гигабайтами оперативной памяти стандарта DDR3, сообщает Networkworld. Он относится к классу рабочих станций, и будет стоить не менее 1800 долларов.

В основе T7500 лежат серверные процессоры Intel с мироархитектурой Nehalem и чипсет Intel X5520. Этот компьютер оснащен пятью слотами PCI Express. Два из них поддерживают стандарт PCI Express x16, два - PCI Express x8, один - PCI Express х4.

Кроме того, Dell анонсировала еще две рабочие станции - T3500 и T5500. Максимальный объем их оперативной памяти равен 24 и 72 гигабайтам соответственно. Самый дешевый вариант Dell T3500 обойдется в тысячу долларов, Dell T5500 - 1620 долларов.

Для работы с графикой в новые рабочие станции Dell устанавливаются видеокарты ATI FirePro V3750 или V570. При желании их можно заменить на Nvidia Quadro FX4800 и FX5800.

#Новости#Россия#Компьютеры#Таня#Общество
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