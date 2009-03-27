Анонсирован компьютер со 192 гигабайтами оперативной памяти

В основе T7500 лежат серверные процессоры Intel с мироархитектурой Nehalem и чипсет Intel X5520. Этот компьютер оснащен пятью слотами PCI Express. Два из них поддерживают стандарт PCI Express x16, два - PCI Express x8, один - PCI Express х4.
Кроме того, Dell анонсировала еще две рабочие станции - T3500 и T5500. Максимальный объем их оперативной памяти равен 24 и 72 гигабайтам соответственно. Самый дешевый вариант Dell T3500 обойдется в тысячу долларов, Dell T5500 - 1620 долларов.
Для работы с графикой в новые рабочие станции Dell устанавливаются видеокарты ATI FirePro V3750 или V570. При желании их можно заменить на Nvidia Quadro FX4800 и FX5800.