Жилые дома в Тюменской области достроят с помощью АИЖК

- сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе губернатора.
Генеральный директор АИЖК Рустам Самкаев и руководители шести тюменских и одной ишимской строительных фирм подписали документы в торжественной обстановке малого зала заседаний правительства Тюменской области.
Такое сотрудничество предполагает, что агентство купит квартиры по себестоимости у застройщика, который, благодаря этому, вовремя и без долгов сможет сдать «проблемные» объекты в эксплуатацию. Чуть позже АИЖК и застройщики в рабочем порядке подпишут инвестиционные соглашения с конкретными условиями финансирования завершения строительства.
Открывая церемонию, начальник главного областного управления строительства (ГУС) Евгений Мискевич рассказал, что разработка схемы по поддержке строительной отрасли велась по поручению губернатора Владимира Якушева с начала февраля. В течение двух месяцев были рассмотрены заявки от 30 строительных компаний. Как оказалось, только семь из них соответствовали заложенным изначально критериям - эти организации работают в соответствии с 214-м федеральным законом, регулирующим привлечение средств дольщиков, имеют прозрачные финансовые показатели, на стройках трудятся жители нашей области.
Как отметил Мискевич, для дольщиков подписание такого соглашения стало гарантией, что их квартиры будут достроены и сданы с надлежащим качеством, а для застройщиков – это знак того, что правительство области слов на ветер не бросает, и все заявленные меры поддержки строительного комплекса будут реализованы. «Главное - подписание соглашения с АИЖК позволит строителям, прежде всего, сохранить свое доброе имя и трудовые коллективы», - считает начальник ГУСа.
Генеральный директор АИЖК Рустам Самкаев уверен, что агентство успешно выполнит поручение правительства области по оказанию поддержки тюменским строителям. Работы на всех семи объектах, по которым подписано соглашение, будут закончены до конца этого года. АИЖК вложит в завершение строительства около пятисот миллионов рублей.