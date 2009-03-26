Жилые дома в Тюменской области достроят с помощью АИЖК

Как отметил Мискевич, для дольщиков подписание такого соглашения стало гарантией, что их квартиры будут достроены и сданы с надлежащим качеством, а для застройщиков – это знак того, что правительство области слов на ветер не бросает, и все заявленные меры поддержки строительного комплекса будут реализованы. «Главное - подписание соглашения с АИЖК позволит строителям, прежде всего, сохранить свое доброе имя и трудовые коллективы», - считает начальник ГУСа.