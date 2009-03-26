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Ялуторовчанин больше месяца прятал труп сожительницы под дровами

26 марта 2009, 11:32
Заводоуковским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего Игоря Вешкурцева, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности.

Как установлено следствием, в январе 2009 года в межрайонный отдел внутренних дел «Ялуторовский» с заявлением о безвестном исчезновении своей сестры обратилась жительница Ялуторовска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установить её местонахождение не удалось, однако работа по обращению продолжалась.

В результате грамотно спланированных и проведённых мероприятий, 9 марта 2009 года в ходе осмотра надворных построек дома, где женщина проживала совместно с безработным Вешкурцевым, был обнаружен труп пропавшей c признаками насильственной смерти.

Под давлением улик, Вешкурцев сообщил, что в один из дней января 2009 года его сожительница пришла домой в состоянии опьянения и со следами побоев. Рассердившись, он также несколько раз ударил женщину, отчего она упала и через некоторое время скончалась, захлебнувшись кровью.

Решив скрыть следы совершённого преступления, Вешкурцев вынес труп из дома и спрятал в надворной постройке, засыпав дровами.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области. Следователем в отношении Вешкурцева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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