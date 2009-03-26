Ялуторовчанин больше месяца прятал труп сожительницы под дровами

Под давлением улик, Вешкурцев сообщил, что в один из дней января 2009 года его сожительница пришла домой в состоянии опьянения и со следами побоев. Рассердившись, он также несколько раз ударил женщину, отчего она упала и через некоторое время скончалась, захлебнувшись кровью.