Владимир Якушев внес предложения в антикризисную программу страны

Владимир Якушев считает, что максимально защитить интересы людей позволит, в том числе, введение (на период кризиса) фиксированных торговых надбавок на социально значимые продукты питания. Такая мера может затормозить подорожание таких товаров, как хлеб из пшеничной муки 1 сорта, молоко, кефир, масло животное и растительное и некоторых других.