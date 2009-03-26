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Владимир Якушев внес предложения в антикризисную программу страны

26 марта 2009, 10:32
На совещании в Екатеринбурге, которое провел сегодня, 25 марта, вице-премьер российского правительства Сергей Собянин, губернатор Владимир Якушев озвучил конкретные антикризисные предложения.

Они касаются нескольких направлений антикризисного плана. Для повышения устойчивости финансовой системы губернатор, в частности, предложил восстановить в Бюджетном кодексе статью «Иммунитет бюджетов». Речь идет, прежде всего, о восстановлении действовавшего до 1 января 2008 года порядка – когда возврат осуществлялся за счет поступлений по конкретному доходному источнику, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.

По мнению губернатора, это поможет «снизить риски возникновения в регионах кассовых разрывов, которые могут повлечь за собой паралич финансирования».

Владимир Якушев считает, что максимально защитить интересы людей позволит, в том числе, введение (на период кризиса) фиксированных торговых надбавок на социально значимые продукты питания. Такая мера может затормозить подорожание таких товаров, как хлеб из пшеничной муки 1 сорта, молоко, кефир, масло животное и растительное и некоторых других.

«Это позволит поддержать социально незащищенные слои населения, хотя оперативно решить вопрос вряд ли удастся», - сказал глава региона.

Еще ряд предложений Тюменской области касался вопросов поддержки АПК. Губернатор убежден в необходимости ограничения импорта молочных продуктов на российский рынок. Это позволит стимулировать производство молока отечественными товаропроизводителями, обеспечит полную загрузку перерабатывающих предприятий и создаст дополнительные рабочие места за счет расширения производства.

В целом, Владимир Якушев высоко оценил программу антикризисных мер правительства РФ и отметил, что «в ней есть не только решения по текущим проблемам, она создает базу для дальнейшего инновационного развития экономики страны».

#Новости#Экономическая политика#Ксения#Экономика
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