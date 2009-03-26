В Тюменской области осуждены родители, которые довели десятимесячного ребенка до истощения

Пономарев и Кинатова состоят в гражданском браке около трех лет. В 2006 году у них родилась дочь, а в 2007 году – сын. В апреле 2008 года мальчик упал с дивана и получил серьезную травму головы, в связи с чем был госпитализирован в областную больницу. Через два месяца лечения его выписали. Родители, узнав, что ребенок возможно будет инвалидом, перестали о нем заботиться. Они не повезли его в Тюмень на повторную операцию, плохо кормили, редко мыли, не гуляли с ним на свежем воздухе, часто оставляли дома одного без присмотра. Все свое внимание они направили на дочку, у которой не было никаких проблем со здоровьем.