В Тюменской области осуждены родители, которые довели десятимесячного ребенка до истощения

Мировой судья судебного участка №1 Упоровского района вынес приговор в отношении 23-летних Андрея Пономарева и Карлагаш Кинатовой, обвиняемых по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителями, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Пономарев и Кинатова состоят в гражданском браке около трех лет. В 2006 году у них родилась дочь, а в 2007 году – сын. В апреле 2008 года мальчик упал с дивана и получил серьезную травму головы, в связи с чем был госпитализирован в областную больницу. Через два месяца лечения его выписали. Родители, узнав, что ребенок возможно будет инвалидом, перестали о нем заботиться. Они не повезли его в Тюмень на повторную операцию, плохо кормили, редко мыли, не гуляли с ним на свежем воздухе, часто оставляли дома одного без присмотра. Все свое внимание они направили на дочку, у которой не было никаких проблем со здоровьем.
24 октября текущего года педиатр, навещавший больного малыша, обнаружил его в крайне истощенном состоянии. В 10 месяцев вес мальчика составлял всего пять килограммов, хотя должен был быть не менее 9-10. Малолетний ребенок в одной распашонке лежал на голой клеенке, а рядом с ним находилась бутылка с прокисшим и непригодным к употреблению молоком. Родителей дома не было. Малыша доставили в областную больницу, где ему оказали необходимую помощь, сообщает прокуратура области.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Упоровского района доказательств признал Андрея Пономарева и Карлагаш Кинатову виновными по ст. 156 УК РФ и приговорил каждого к 180 часам бесплатных общественно полезных работ.
Кроме того, нерадивые родители по иску прокуратуры района лишены судом родительских прав. В настоящее время малыш передан на воспитание опекунам. Состояние мальчика значительно улучшилось и его здоровью уже ничего не угрожает.