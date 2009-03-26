В Тюмени пройдет выставка, посвященная Григорию Распутину

Прошло 140 лет, а этот человек до сих пор загадочная личность российской истории.
Григория Распутина считают проходимцем, хитрецом, праведником и святым. Ему доверяли свои судьбы члены царской семьи и целая армия поклонников. И сейчас одни требуют канонизировать «оклеветанного старца», другие против этого восстают.
Кроме книг, на ней представлены газетные и журнальные публикации, статьи из научных изданий. Они позволяют по-новому взглянуть на феномен Григория Распутина.
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