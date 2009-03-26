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В Тюмени пройдет выставка, посвященная Григорию Распутину

26 марта 2009, 16:20
В юбилейный год рождения Григория Распутина, в научной библиотеке «Музейного комплекса» открывается выставка.
Сюжет
Тюмень

Прошло 140 лет, а этот человек до сих пор загадочная личность российской истории.

Григория Распутина считают проходимцем, хитрецом, праведником и святым. Ему доверяли свои судьбы члены царской семьи и целая армия поклонников. И сейчас одни требуют канонизировать «оклеветанного старца», другие против этого восстают.

Кроме книг, на ней представлены газетные и журнальные публикации, статьи из научных изданий. Они позволяют по-новому взглянуть на феномен Григория Распутина.

Справки по телефону: 8-912-399-76-37

#Новости#История#Тюмень#Выставки#Таня#Культура
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