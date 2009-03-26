В Тюмени поддержат успешный старт в малом бизнесе

Напомним, что месяц назад на заседании Совета предпринимателей Тюменской области специалистами консалтинговой группы «Лекс» была предложена обучающая программа «Малый бизнес – успешный старт».
Программа «Малый бизнес – успешный старт» доработана и представлена на рассмотрение в фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области.
Обучение на специализированной программе позволит заинтересованным лицам, независимого от их прошлого образования и опыта пройти профессиональную самоидентификацию и осознать личную склонность к предпринимательской деятельности. Получить базовые знания и начать выработку ключевых навыков в области предпринимательства, юриспруденции, экономики предприятия и менеджмента.
Предложенный проект состоит из 8 программных модулей:
• Личность предпринимателя и самоидентификация;
• Экономика для предпринимателя;
• Малый бизнес и среда: клиенты, конкуренты партнеры;
• Основы управления в малом бизнесе (инструменты менеджмента);
• Правовое поле бизнеса;
• Бухгалтерский учет и налогообложение в малом бизнесе;
• Бизнес-планирование и управление проектом;
• Использование государственной поддержки малого бизнеса
Исполнительный директор консалтинговой фирмы «Лекс» Мурат Нурпеисов отметил: «Программа «Малый бизнес – успешный старт» направлена на формирование предпринимательского мышления, обеспечивает передачу базовых знаний в области предпринимательства, юриспруденции, экономики предприятия и менеджмента, необходимых для открытия и успешного ведения малого бизнеса. Основная роль в процессе обучения будет отведена практическим знаниям и активным формам».