В Тюмени поддержат успешный старт в малом бизнесе

Уже ни для кого не является секретом, что кризис изменил структуру рынка труда в России. Кого-то эта ситуация озадачила, а кто-то ищет открывающиеся перспективы. Вопрос качественной подготовки предпринимателей по-прежнему остается актуальным.

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