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В Тюмени поддержат успешный старт в малом бизнесе

26 марта 2009, 16:17
Уже ни для кого не является секретом, что кризис изменил структуру рынка труда в России. Кого-то эта ситуация озадачила, а кто-то ищет открывающиеся перспективы. Вопрос качественной подготовки предпринимателей по-прежнему остается актуальным.
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Тюмень

Напомним, что месяц назад на заседании Совета предпринимателей Тюменской области специалистами консалтинговой группы «Лекс» была предложена обучающая программа «Малый бизнес – успешный старт».

Программа «Малый бизнес – успешный старт» доработана и представлена на рассмотрение в фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области.

Обучение на специализированной программе позволит заинтересованным лицам, независимого от их прошлого образования и опыта пройти профессиональную самоидентификацию и осознать личную склонность к предпринимательской деятельности. Получить базовые знания и начать выработку ключевых навыков в области предпринимательства, юриспруденции, экономики предприятия и менеджмента.

Предложенный проект состоит из 8 программных модулей:

• Личность предпринимателя и самоидентификация;

• Экономика для предпринимателя;

• Малый бизнес и среда: клиенты, конкуренты партнеры;

• Основы управления в малом бизнесе (инструменты менеджмента);

• Правовое поле бизнеса;

• Бухгалтерский учет и налогообложение в малом бизнесе;

• Бизнес-планирование и управление проектом;

• Использование государственной поддержки малого бизнеса

Исполнительный директор консалтинговой фирмы «Лекс» Мурат Нурпеисов отметил: «Программа «Малый бизнес – успешный старт» направлена на формирование предпринимательского мышления, обеспечивает передачу базовых знаний в области предпринимательства, юриспруденции, экономики предприятия и менеджмента, необходимых для открытия и успешного ведения малого бизнеса. Основная роль в процессе обучения будет отведена практическим знаниям и активным формам».

#Новости#Тюмень#Бизнес#Ксения#Экономика
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