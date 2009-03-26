В Тюмень приедет «Золотой Конек»

С 10 по 21 апреля 2009 года на сцене Тюменского драматического театра пройдет VI Международный театральный фестиваль-конкурс «Золотой Конек».
Большой зал
10 апреля - «ОХОТА ЖИТЬ!..» - пятница деревенские истории в 2-х действия по инсценировке Ксении Гашевой, Театр юного зрителя (г. Пермь)
11 апреля – «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ» - комедия, Татарский государственный академический театр им. Г. Камала (г. Казань)
12 апреля – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» - история одного эксперимента с одним антрактом, Тюменский драматический театр (вне конкурса)
13 апреля – «ЛЕТИТ» - драма, Драматический театр им. А.С. Пушкина (г. Магнитогорск)
14 апреля – «ОТ КРАСНОЙ КРЫСЫ ДО ЗЕЛЕНОЙ ЗВЕЗДЫ» - психологическое шоу в 2-х действиях, Государственный драматический театр «Пятый театр» (г. Омск)
15 апреля – «НОЧЬ ЛЮБОВНЫХ ПОМЕШАТЕЛЬСТВ» - комедия, Государственный театр драмы (г. Курган)
16 апреля – «НА ПАСХУ СОЛНЦЕ ТАНЦУЕТ» - современная мистерия, Государственный драматический Камерный театр (г. Челябинск)
17 апреля – «РАКСУ СЪАМО» (Небесные танцы), Театр-студия «Эски Масжид» (Узбекистан), (вне конкурса)
18 апреля – «МЕДЕЯ», Театр-студия «Эски Масжид» (Узбекистан)
19 апреля – «НЕ БОЮСЬ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ» - игры для взрослых в 2-х частях, Областной театр драмы (г.Томск)
20 апреля – «ЛУНА И ЛИСТОПАД» - лирическая драма в 2-х действиях, Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан (г.Уфа)
21 апреля - ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ, ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Малый зал
11 апреля – «ПСИХОЗ. 4.48» - драма, Театр драмы «Драма № 3» (г.Каменск – Уральский)
13 апреля – «ДО ПОСЛЕДНЕГО МУЖЧИНЫ» - драма, Академический театр драмы (г. Омск)
14 апреля – «НАИВНО. SУПЕР», Академический молодежный театр «Глобус» (г. Новосибирск)
15 апреля – «ЦВЕТА» - действие и рисование, Театр “Мигр” (Армения), (вне конкурса)
16 апреля – «Я БЫЛА В ДОМЕ И ЖДАЛА, ЧТОБ ДОЖДЬ ПРИШЕЛ» - драма, Государственный академический театр драмы им. Н. Орлова (г. Челябинск)
17 апреля – «ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» - мрачная комедия, Театр «У моста» (г. Пермь)
18 апреля – «М-П» - пафос и метафизический намёк на поэму В. Ерофеева «Москва-Петушки», Театр одновременной игры «Zоопарк» (г. Нижний Новгород)
19 апреля – «ДЕЛО» - секреты производства, Драматический театр им. П.П. Ершова (г. Тобольск)
20 апреля – «РЯДОМ С ГОРИЗОНТОМ» - фантастическая сказка для театра, Драматический театр (г. Тюмень), (вне конкурса)
На сцене молодежного театра «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко
11 апреля – «МОМО» - забавная история в одном действии, Драматический театр «Волхонка» (г. Екатеринбург)
15 апреля – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА», Некоммерческое партнерство «Коляда-Театр» (г. Екатеринбург)
17 апреля – «ПЯТЬ ПУДОВ ЛЮБВИ», Государственный драматический театр «Старый дом» (г. Новосибирск)
18 апреля – «ПТИЦА ФЕНИКС» - комедия в 2-х действиях, Молодежный театр «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко (г. Тюмень)