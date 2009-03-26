В России ежегодно пропадают 55 тысяч детей

Большинство детей, находящихся в розыске, покидают дома по причине семейное насилия. При этом ежегодно в стране на свободе оказываются более 300 тысяч педофилов, которые нередко становятся рецидивистами. Эту шокирующую статистику обнародовал первый заместитель министра внутренних дел РФ Михаил Суходольский во время "правительственного часа" в Госдуму.
В 2008 году география пропавших детей распространилась на 26 субъектов России, что свидетельствует о том, что эта проблема достигла общенациональных масштабов. К сожалению, главной виной тому является жестокое обращение взрослых с детьми.
Ежегодно в России разоблачаются свыше 100 тысяч родителей или опекунов, которые самым недобросовестным образом исполняют свои обязанности.
"По статистике, 55 процентов несовершеннолетних (объявленных в розыск) уходят из семьи, - отметил замглавы МВД. – И основные причины здесь - безответственность родителей, а также неисполнение ими надлежащих обязанностей по воспитанию".
В 2008 году к административной ответственности за различные правонарушения были привлечены 450 тысяч родителей, а также возбуждено более 5,5 тысяч уголовных дел за неисполнение обязанностей в воспитании несовершеннолетних. В результате, около 33 тысяч человек лишились родительских прав.
Не меньшая проблема и побеги подростков из госучреждений для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2008 году почти 23 тысячи российских подростков самовольно оставили детские дома, социальные приюты и интернаты. В частности, в Пермской крае число таких подростков составило 76 % от общего числа несовершеннолетних, объявленных в розыск. Такие же высокие показатели в Саратовской, Тульской и Смоленской областях.
Примечательно, что по результатам только трех операций правоохранительных органов, проведенных летом прошлого года, на объектах транспорта было задержано 24 тысячи безнадзорных детей. 90 % из них были переданы родителям, остальные же направлены в специализированные детские учреждения.
"Как показывает практика, отсутствие внимания к проблемам подростков со стороны семьи и государства в лице комиссий по делам несовершеннолетних неизбежно приводит их на улицу, после чего не сложно прогнозировать их будущее, - констатировал Суходольский. - И те небольшие затраты на формирование нормального человека растут в геометрической прогрессии на обеспечение фактически до конца жизни лиц с изломанной судьбой".
В целях исправить ситуацию МВД поддерживает ужесточение мер ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Между тем, в последние годы отмечен также рост числа преступлений в отношении подростков. Только по официальным данным, в 2008 году от преступных посягательств пострадало более 126 тысяч детей. Из них более 62 тысяч – стали жертвами преступлений, связанных с насильственными действиями.
При этом в 2007 году благодаря созданию системы профилактики количество таких преступлений снизилось почти на 40 процентов.
Вместе с тем, в настоящее время, в 21 субъекте Федерации отмечено значительное сокращение финансирования различных профилактических программ – более чем на 50 процентов.
МВД усилит надзор за педофилами
На фоне этой шокирующей статистики в России все больше проявляют активности сексуальные преступники, жертвами которых по большей части и становятся беспризорные дети. Кроме того, практика последних лет показывает, что даже лишение свободы не воздействует должным образом на извращенное мышление таких преступников.
"На протяжении ряда лет из мест лишения свободы ежегодно освобождается более 350 тысяч лиц данной категории, которые впоследствии вновь совершают подобные преступления",- продолжал Суходольский. Он отметил, что помимо правоохранительных мер необходимо создание жесткой системы психиатрического и административного контроля за педофилами и другими лицами, «проявляющими нездоровый интерес к детям».
Зачастую осужденные сексуальные преступники выходят на свободу на общих основаниях. При этом, к ним нередко применяется условно-досрочное освобождение. Это обстоятельство влечет рост числа насильственных преступлений в отношении детей, отметил высокопоставленный чиновник.
"В 2008 году на четверть возросло число убийств несовершеннолетних, сопряженных с изнасилованием и действиями сексуального характера, - сообщил Суходольский. - Отмечается также значительный рост преступлений, связанных с действиями сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также понуждения к таким действиям".
Замглавы МВД отметил, что закон об административном надзоре уже внесен в Госдуму и его принятие позволит ввести необходимые ограничения в отношении лиц, ранее судимых за преступления в отношении несовершеннолетних, а также усилить контроль со стороны милиции за их поведением после освобождения.