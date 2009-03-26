В России ежегодно пропадают 55 тысяч детей

"Как показывает практика, отсутствие внимания к проблемам подростков со стороны семьи и государства в лице комиссий по делам несовершеннолетних неизбежно приводит их на улицу, после чего не сложно прогнозировать их будущее, - констатировал Суходольский. - И те небольшие затраты на формирование нормального человека растут в геометрической прогрессии на обеспечение фактически до конца жизни лиц с изломанной судьбой".