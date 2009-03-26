Ученым впервые удалось проследить траекторию падающей звезды

Астероид размером примерно с автомобиль, получивший название 2008 TC3, упал на севере Судана 7 октября 2008 года. Новизна опубликованного исследования заключается в том, что астрономам впервые удалось совместить данные, полученные в результате наблюдений за астероидом в космосе, с химическим анализом найденных фрагментов.
До сих пор подобные метеориты, относимые к классу малых, попадали в поле зрения телескопов уже после вхождения в атмосферу Земли. "Это примерно как насекомое, которое попадает на лобовое стекло. Вы его не видите до тех пор, пока уже не стало слишком поздно", - пояснил один из соавторов исследования физик Марк Бослоу (Mark Boslough) из Национальных лабораторий Сандия в Альбукерке, штат Нью-Мексико. По его словам, малые астероиды трудно засечь, так как даже мощные телескопы в каждый момент времени "видят" лишь небольшую зону неба. В случае же 2008 TC3 астрономам повезло, и их телескоп оказался случайно направлен именно туда, где появился объект.
Через 19 часов после обнаружения в космосе астероида ученые уже знали, что его вероятным местом падения станет Нубийская пустыня в Судане. На этой стадии к исследованию привлекли студентов и сотрудников Хартумского университета, которым удалось найти в районе падения метеорита в общей сложности 47 его фрагментов.
Спектральный анализ отражаемого астероидом света, проведенный астрономами во время наблюдений за приближением небесного тела к Земле, позволил отнести его к так называемому астероидному классу F, до сих пор очень плохо изученному. В свою очередь лабораторный анализ обломков метеорита показал, что по количеству изотопов кислорода он относится к уреилитовой группе, которую ранее связывали исключительно с астероидами класса S.
Также ученые отметили, что случай с 2008 TC3 позволил им на практике проверить эффективность методов отслеживания метеоритов и расчета их траектории. По словам астрономов, им хочется быть уверенными в том, что все сработает правильно, если к Земле будет приближаться крупный астероид, угрожающий столкновением с планетой.