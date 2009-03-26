Ученым впервые удалось проследить траекторию падающей звезды

До сих пор подобные метеориты, относимые к классу малых, попадали в поле зрения телескопов уже после вхождения в атмосферу Земли. "Это примерно как насекомое, которое попадает на лобовое стекло. Вы его не видите до тех пор, пока уже не стало слишком поздно", - пояснил один из соавторов исследования физик Марк Бослоу (Mark Boslough) из Национальных лабораторий Сандия в Альбукерке, штат Нью-Мексико. По его словам, малые астероиды трудно засечь, так как даже мощные телескопы в каждый момент времени "видят" лишь небольшую зону неба. В случае же 2008 TC3 астрономам повезло, и их телескоп оказался случайно направлен именно туда, где появился объект.