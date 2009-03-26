Убийцу семерых тюменских бомжей ждет суд

1 июня 2008 года в подвале гаража в кооперативе «Мотор-15» по Ялуторовскому тракту областного центра был обнаружен труп бездомного мужчины с признаками насильственной смерти – черепно-мозговой травмой и следами удушения. Уже 4 июня прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска «по горячим следам» задержали по подозрению в убийстве 37-летнего Юрия Степанова.
Благодаря профессионализму следователя, сумевшего грамотно спланировать ход расследования и провести большой объём следственных мероприятий, а также настойчивости сотрудников уголовного розыска, осуществлявших оперативное сопровождение по делу, было собрано достаточно обличающих Степанова доказательств. Кроме того, была установлена причастность Степанова к совершению убийства ещё шести граждан без определённого места жительства, места захоронения которых он указал в ходе проведения следственных действий.
Так, нигде не работающий и неоднократно судимый за преступления против личности Степанов не имел постоянного места жительства. Совместно с другими бездомными он обитал в лесном массиве в районе п. Войновка Тюмени, где проживал в шалаше и землянке.
Утром 16 августа 2003 года Степанов в ходе ссоры, возникшей с одним из бродяг, решил убить его, для чего вооружился топором и ножом. Мужчина попытался убежать, однако злодей настиг его, повалил на землю и двумя ударами топора проломил голову, после чего нанёс несколько ударов ножом в живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Для сокрытия следов совершённого преступления Степанов привлёк своего знакомого. Совместно они вырыли недалеко от места убийства яму, в которой и захоронили труп, замаскировав землёй и листьями.
В выборе своих жертв Степанов не был разборчив. По «мере необходимости» он лишил жизни своего знакомого, помогавшего ему скрывать трупы, а также двух бездомных мужчин, оказывавших знаки внимания сожительнице Степанова.
В одном из случаев убийство стало средством для завладения огнестрельным оружием - обрезом охотничьего ружья и патронами к нему. В сентябре 2003 года Степанову стало известно, что один из проживавших неподалёку бродяг похитил из дачного домика в пригороде г. Тюмени обрез и 24 патрона к нему. Решив любым способом завладеть оружием, Степанов попробовал уговорить мужчину отдать обрез добровольно, но, получив отказ, совместно со своим знакомым, убил потерпевшего, нанеся множество ножевых ранений в шею, грудь и живот. Труп убитого он вновь закопал недалеко от места происшествия.
Кроме того, в августе 2003 года Степанов стал свидетелем убийства женщины, совершённого одним из бездомных: мужчина ударил свою знакомую палкой по голове, отчего она скончалась на месте происшествия. Тогда именно Степанов помог приятелю скрыть труп, закопав его в яме. Впоследствии Степанов лишил жизни и самого убийцу, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
25 марта 2009 года органами предварительного следствия Степанову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое в отношении двух и более лиц), п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённого группой лиц) и ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений), а также объявлено об окончании следствия по уголовному делу.
В ближайшее время Степанов приступит к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.