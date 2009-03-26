Убийцу семерых тюменских бомжей ждет суд

В одном из случаев убийство стало средством для завладения огнестрельным оружием - обрезом охотничьего ружья и патронами к нему. В сентябре 2003 года Степанову стало известно, что один из проживавших неподалёку бродяг похитил из дачного домика в пригороде г. Тюмени обрез и 24 патрона к нему. Решив любым способом завладеть оружием, Степанов попробовал уговорить мужчину отдать обрез добровольно, но, получив отказ, совместно со своим знакомым, убил потерпевшего, нанеся множество ножевых ранений в шею, грудь и живот. Труп убитого он вновь закопал недалеко от места происшествия.