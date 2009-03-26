Тюменские молодые парламентарии побывали в Совете Федерации

На заседании присутствовали представители общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе: от законодательных органов власти - Руслан Макаш, от исполнительных органов власти - Ирина Брагина.
Представители молодого поколения, делегированные из семидесяти субъектов Федерации, подвели итоги деятельности МПА в предшествующий двухлетний период, наметили планы предстоящей работы, обсудили новую структуру молодежной организации, сформировали президиум МПА.
В ходе заседания тюменские делегаты встретились с представителями органов власти Тюменской области. Председатель комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления, Степан Киричук и член Совета Федерации Александр Лоторев, выразили интерес к деятельности тюменской общественной молодежной палаты и обещали принимать участие в мероприятиях молодых парламентариев во время своих визитов.
24 марта на втором заседании Молодежной парламентской ассамблеи обсудили проблемы и перспективы развития Всероссийского движения студенческих отрядов, региональные проекты молодежных организаций, отсутствие закона о молодежной политике. Спикеры особо отметили, необходимость грамотного и радикального законопроекта о молодежи, в котором должны быть прописаны ключевые понятия и по обязательствам государства, и по взаимной ответственности сторон.
«Встреча с нашими сенаторами стала первым мостиком к налаживанию работы молодёжи региона с федеральными структурами. Надеюсь, что в скором времени данное взаимодействие принесёт результаты как для молодых парламентариев в виде опыта и советов старших коллег, так и членам Совета Федерации в виде нового, нестандартного взгляда на проблемы глазами молодого поколения», отметила участница заседания Ирина Брагина.