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Тюменские молодые парламентарии побывали в Совете Федерации

26 марта 2009, 14:28
23 марта в верхней палате Федерального Собрания открылось заседание Совета по взаимодействию Совета Федерации с молодежными парламентами субъектов РФ, молодежными общественными объединениями России (Молодежной парламентской ассамблеи-МПА).
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Тюмень

На заседании присутствовали представители общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе: от законодательных органов власти - Руслан Макаш, от исполнительных органов власти - Ирина Брагина.

Представители молодого поколения, делегированные из семидесяти субъектов Федерации, подвели итоги деятельности МПА в предшествующий двухлетний период, наметили планы предстоящей работы, обсудили новую структуру молодежной организации, сформировали президиум МПА.

В ходе заседания тюменские делегаты встретились с представителями органов власти Тюменской области. Председатель комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления, Степан Киричук и член Совета Федерации Александр Лоторев, выразили интерес к деятельности тюменской общественной молодежной палаты и обещали принимать участие в мероприятиях молодых парламентариев во время своих визитов.

24 марта на втором заседании Молодежной парламентской ассамблеи обсудили проблемы и перспективы развития Всероссийского движения студенческих отрядов, региональные проекты молодежных организаций, отсутствие закона о молодежной политике. Спикеры особо отметили, необходимость грамотного и радикального законопроекта о молодежи, в котором должны быть прописаны ключевые понятия и по обязательствам государства, и по взаимной ответственности сторон.

«Встреча с нашими сенаторами стала первым мостиком к налаживанию работы молодёжи региона с федеральными структурами. Надеюсь, что в скором времени данное взаимодействие принесёт результаты как для молодых парламентариев в виде опыта и советов старших коллег, так и членам Совета Федерации в виде нового, нестандартного взгляда на проблемы глазами молодого поколения», отметила участница заседания Ирина Брагина.

#Новости#Молодежь#Политика#Тюмень#Таня
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