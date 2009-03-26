Тюменские молодые парламентарии побывали в Совете Федерации

«Встреча с нашими сенаторами стала первым мостиком к налаживанию работы молодёжи региона с федеральными структурами. Надеюсь, что в скором времени данное взаимодействие принесёт результаты как для молодых парламентариев в виде опыта и советов старших коллег, так и членам Совета Федерации в виде нового, нестандартного взгляда на проблемы глазами молодого поколения», отметила участница заседания Ирина Брагина.