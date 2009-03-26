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Тюменские картингисты подвели черту под зимним сезоном

26 марта 2009, 16:51
Подведены итоги открытых зимних чемпионата и первенства Тюменской области по картингу.

В различных классах «машин» победителями стали Никита Распопов, Алексей Кошаровский, Лариса Липчинская, Андрей и Юрий Пуртовы, Станислав Сапельников и Александр Коростелёв. Отметим, что все эти пилоты представляют клубы Тюмени.

В командном зачёте вне конкуренции оказались гонщики областного Дома природы, техники и спорта. На втором месте - «ГрафиСтар», на третьей строчке – «Пламя».

Остаётся добавить, что сейчас идёт формирование региональной сборной по картингу для участия в летних Всероссийских стартах.

#Новости#Картинг#Тюменская область#Спорт#Ксения
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