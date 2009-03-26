Тюменские картингисты подвели черту под зимним сезоном

В различных классах «машин» победителями стали Никита Распопов, Алексей Кошаровский, Лариса Липчинская, Андрей и Юрий Пуртовы, Станислав Сапельников и Александр Коростелёв. Отметим, что все эти пилоты представляют клубы Тюмени.