Тюменские картингисты подвели черту под зимним сезоном

В различных классах «машин» победителями стали Никита Распопов, Алексей Кошаровский, Лариса Липчинская, Андрей и Юрий Пуртовы, Станислав Сапельников и Александр Коростелёв. Отметим, что все эти пилоты представляют клубы Тюмени.
В командном зачёте вне конкуренции оказались гонщики областного Дома природы, техники и спорта. На втором месте - «ГрафиСтар», на третьей строчке – «Пламя».
Остаётся добавить, что сейчас идёт формирование региональной сборной по картингу для участия в летних Всероссийских стартах.