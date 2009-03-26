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Теннисное золото забрали студенты тюменских вузов

26 марта 2009, 15:38
В Тюмени завершились соревнования по настольному теннису в рамках областной Спартакиады высших учебных заведений.
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Тюмень

В командном первенстве у мужчин золото и серебро досталось сборным местных вузов. Победу праздновали представители нефтегазового университета. Вторыми стали мастера пинг-понга из государственного. Третье место заняла дружина Сургутского госуниверситета.

Среди женщин борьба за первое место также развернулась между тюменскими сборными. В итоге успех сопутствовал студенткам из государственного университета, а серебро досталось теннисисткам нефтегазового. Бронза на счету команды Тобольского пединститута.

В личном первенстве у мужчин вне конкуренции были спортсмены Тюменского нефтегазового университета. Они и составили тройку призёров. Победил Аким Усеинов. Вторым стал Ростислав Байрамов, третьим – Эльдар Сафин.

В женских состязаниях первенствовала тюменка Марина Воденникова из ТГУ. Серебро завоевала студентка Тобольского пединститута Яна Лукичёва. Бронзовым призёром стала Елена Ракитина из Тюменского нефтегазового университета.

В апреле в рамках региональной Универсиады, организованной при поддержке областного департамента по спорту и молодёжной политике, пройдут волейбольный турнир среди женских команд, соревнования по биатлону и дзюдо.

#Новости#Тюмень#Теннис#Ксения#Спорт
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