Теннисное золото забрали студенты тюменских вузов

В командном первенстве у мужчин золото и серебро досталось сборным местных вузов. Победу праздновали представители нефтегазового университета. Вторыми стали мастера пинг-понга из государственного. Третье место заняла дружина Сургутского госуниверситета.
Среди женщин борьба за первое место также развернулась между тюменскими сборными. В итоге успех сопутствовал студенткам из государственного университета, а серебро досталось теннисисткам нефтегазового. Бронза на счету команды Тобольского пединститута.
В личном первенстве у мужчин вне конкуренции были спортсмены Тюменского нефтегазового университета. Они и составили тройку призёров. Победил Аким Усеинов. Вторым стал Ростислав Байрамов, третьим – Эльдар Сафин.
В женских состязаниях первенствовала тюменка Марина Воденникова из ТГУ. Серебро завоевала студентка Тобольского пединститута Яна Лукичёва. Бронзовым призёром стала Елена Ракитина из Тюменского нефтегазового университета.
В апреле в рамках региональной Универсиады, организованной при поддержке областного департамента по спорту и молодёжной политике, пройдут волейбольный турнир среди женских команд, соревнования по биатлону и дзюдо.