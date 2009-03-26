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Составлен рейтинг самых дорогих художников 2008 года

26 марта 2009, 17:33
Согласно подсчетам специалистов, в 2008 году рейтинг 10 лучших художников, принесших наибольшую прибыль своим владельцам, возглавил Пабло Пикассо.

Объем продаж его работ составил 262 млн долларов. За последние 10 лет цены на произведения Пикассо, будь то скульптура, живопись или графика, выросли на 96% и достигли своего пика в январе 2008 года, сообщает ARTinvestment.ru.

Знаменитый испанец всего на 8 млн долларов обошел Фрэнсиса Бэкона. Самые высокие аукционные результаты Бэкона пришлись на долю Sotheby’s на торгах в феврале - мае 2008 года. В целом на работах художника продавцам удалось заработать 256 млн долларов.

Тройку лидеров замыкает Энди Уорхол. В 2007 году Уорхол произвел настоящую сенсацию, потеснив с первого места в рейтинге ведущих художников по аукционному обороту Пабло Пикассо. Однако в этом году ситуация изменилась. После значительных прошлогодних успехов объем его годового оборота сократился на 194 миллиона, а ценовой индекс скорректировался на 27%.

В общей сложности работы художников, попавших в топ 2008 года, принесли владельцам 1,7 млрд. долларов Это на 100 млн долларов меньше, чем в 2007 году, показатели которого, в свою очередь, были на 50% выше предыдущего года.

Примечательно​ что в этом году топ-10 омолодился, прежде всего, за счет Дэмиена Херста, который отстал от Уорхола всего на 6 млн долларов. Еще один современный художник, Герхард Рихтер, занял в рейтинге 7 место.

10 самых дорогих художников 2008 года

1. Пабло Пикассо (262 млн долларов);

2. Фрэнсис Бэкон (256 млн долларов);

3. Энди Уорхол (236 млн долларов);

4. Дэмиен Херст (230 млн долларов);

5. Клод Моне (174 млн долларов);

6. Альберто Джакометти (132 млн долларов);

7. Герхард Рихтер (122 млн долларов);

8. Эдгар Дега (111 млн долларов);

9. Лучио Фонтана (95 млн долларов);

10. Ив Кляйн (91 млн долларов).

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