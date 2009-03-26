Российская пара взяла бронзу на чемпионате мира по фигурному катанию

Золото выиграли Алена Савченко и Робин Шолковы, представляющие Германию. Второе место заняла китайская пара Чжан Дань и Чжан Хао.
Савченко и Шолковы набрали 203,48 балла суммарно за короткую и произвольную программу. Чжан Дань и Чжан Хао получили 186,52 балла, Кавагути и Смирнов - 186,39 балла.
Для Савченко и Шолковы эта победа на чемпионате мира стала второй подряд. Чжан Дань и Чжан Хао завоевали серебро мирового первенства в третий раз в своей карьере. Кавагути и Смирнов удостоились медалей чемпионата мира впервые.
Вторая российская пара - Мария Мухортова и Максим Траньков - заняла пятое место с результатом 177,89 балла.
В среду, 25 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию мужчины представили короткую программу. По ее итогам лидирует француз Бриан Жубер с результатом 84,40 балла. Россиянин Сергей Воронов, получивший 72,15 балла, занимает девятое место.
В четверг, 26 марта, танцевальные пары представят оригинальный танец, а мужчины откатают произвольную программу.