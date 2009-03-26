nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Российская пара взяла бронзу на чемпионате мира по фигурному катанию

26 марта 2009, 13:51
Российские фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнов завоевали бронзовые медали в парном катании на чемпионате мира, проходящем в Лос-Анджелесе.

Золото выиграли Алена Савченко и Робин Шолковы, представляющие Германию. Второе место заняла китайская пара Чжан Дань и Чжан Хао.

Савченко и Шолковы набрали 203,48 балла суммарно за короткую и произвольную программу. Чжан Дань и Чжан Хао получили 186,52 балла, Кавагути и Смирнов - 186,39 балла.

Для Савченко и Шолковы эта победа на чемпионате мира стала второй подряд. Чжан Дань и Чжан Хао завоевали серебро мирового первенства в третий раз в своей карьере. Кавагути и Смирнов удостоились медалей чемпионата мира впервые.

Вторая российская пара - Мария Мухортова и Максим Траньков - заняла пятое место с результатом 177,89 балла.

В среду, 25 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию мужчины представили короткую программу. По ее итогам лидирует француз Бриан Жубер с результатом 84,40 балла. Россиянин Сергей Воронов, получивший 72,15 балла, занимает девятое место.

В четверг, 26 марта, танцевальные пары представят оригинальный танец, а мужчины откатают произвольную программу.

#Новости#Спорт#Фигурное катание#Ксения
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25