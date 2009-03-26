Российская пара взяла бронзу на чемпионате мира по фигурному катанию

Для Савченко и Шолковы эта победа на чемпионате мира стала второй подряд. Чжан Дань и Чжан Хао завоевали серебро мирового первенства в третий раз в своей карьере. Кавагути и Смирнов удостоились медалей чемпионата мира впервые.