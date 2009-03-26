Роман "Камергерский переулок" удостоен Горьковской премии

В поэтической номинации, которая называется "Не браните вы музу мою..." победил Константин Ваншенкин: так отмечен его сборник 2008 года "Шепот". Писатель Валентин Курбатов награжден в номинации "Мои университеты" с формулировкой "за высокий профессионализм и беззаветное служение изящной словесности". В краеведческо-публицистической номинации "По Руси" премию получил Александр Васькин, автор книги "От Волхонки до Знаменки". Критик Алиса Ганиева получила приз в номинации "Несвоевременные мысли". Все победители получили по 60 тысяч рублей.