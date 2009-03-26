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Роман "Камергерский переулок" удостоен Горьковской премии

26 марта 2009, 09:29
Роман "Камергерский переулок" Владимира Орлова, писателя, более всего известного книгой "Альтист Данилов", удостоился Горьковской литературной премии в прозаической номинации "Фома Гордеев".

Награда, учрежденная Российским фондом культуры, вручалась в 2009 году в четвертый раз.

В поэтической номинации, которая называется "Не браните вы музу мою..." победил Константин Ваншенкин: так отмечен его сборник 2008 года "Шепот". Писатель Валентин Курбатов награжден в номинации "Мои университеты" с формулировкой "за высокий профессионализм и беззаветное служение изящной словесности". В краеведческо-публицистической номинации "По Руси" премию получил Александр Васькин, автор книги "От Волхонки до Знаменки". Критик Алиса Ганиева получила приз в номинации "Несвоевременные мысли". Все победители получили по 60 тысяч рублей.

Жюри премии возглавлял Сергей Есин, ректор Литературного института. Вместе с ним лауреатов выбирали Алексей Варламов (лауреат "Большой книги"), профессор Литинститута Лев Скворцов, прозаик Михаил Попов и член правления Центра развития русского языка Николай Тютерев. Почетным председателем жюри премии является Никита Михалков.

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