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Правительство поможет пожилым деятелям культуры

26 марта 2009, 13:33
Правительство РФ ежегодно будет выделять 80 миллионов рублей творческим союзам для предоставления материальной помощи неработающим членам союзов, находящимся на пенсии либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также деятелям культуры и искусства старше 70 лет.

Правительство РФ ежегодно будет выделять 80 миллионов рублей творческим союзам для предоставления материальной помощи неработающим членам союзов, находящимся на пенсии либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также деятелям культуры и искусства старше 70 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы правительства Дмитрия Пескова.

"Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому министерству культуры и Минфину дано указание предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год, начиная с 2009 года, выделение ежегодно 80 миллионов рублей в целях оказания господдержки творческим союзам в форме субсидий для предоставления единовременной материальной помощи неработающим членам творческих союзов, находящимся на пенсии либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также деятелям культуры и искусства - членам творческих союзов, имеющим почетное звание "Народный артист СССР" и "Народный художник СССР", являющимся гражданами России, достигшими 70-летнего возраста", - сказал Песков.

Напомним, правительство решило в этом году существенно увеличить финансирование на культуру в целом. А в 2010 году дополнительно будет выделено из федерального бюджета 14,9 млрд рублей на эти цели. В свою очередь, в 2011 году на культуру будет выделено 21,5 млрд рублей.

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