Правительство поможет пожилым деятелям культуры

Напомним, правительство решило в этом году существенно увеличить финансирование на культуру в целом. А в 2010 году дополнительно будет выделено из федерального бюджета 14,9 млрд рублей на эти цели. В свою очередь, в 2011 году на культуру будет выделено 21,5 млрд рублей.