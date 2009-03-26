Опыт тюменцев востребован в Карелии

Лекции, деловые игры, работа в группах очень заинтересовали молодежь и, по их отзывам, оказались очень полезными. Ребята узнали много нового о партнерстве в решении социальных проблем; определили источники финансирования НКО и проанализировали ресурсы; обсудили, как привлечь пожертвования; проследили связь фандрайзинговой и информационных стратегий. Особое внимание было уделено теме по эффективному фандрайзингу, ключевым принципам сбора средств и формированию плана фандрайзинговой кампании.