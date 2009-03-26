nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Названа дата 82-й церемонии "Оскар"

26 марта 2009, 13:52
82-я церемония вручения премий американской Киноакадемии состоится 7 марта 2010 года, сообщается в официальном пресс-релизе, подписанном президентом Киноакадемии Сидом Гейнисом. Шоу пройдет в кинокомплексе Kodak в Голливуде и будет транслироваться телесетью ABC.

Номинанты на премию будут объявлены 2 февраля 2010 года, члены академии должны определиться с выбором до 2 марта.

Напомним, что 81-я церемония вручения "Оскара" прошла вечером 22 февраля (в ночь на 23 февраля по московскому времени). Лучшим фильмом года была названа картина Дэнни Бойла "Миллионер из трущоб". Она была удостоена восьми золотых статуэток. Приз за лучшую женскую роль получила Кейт Уинслет за работу в фильме "Чтец", приз за лучшую мужскую роль - Шон Пенн, снявшийся в картине "Харви Милк".

Трансляцию церемонии в 2009 году посмотрело на шесть процентов больше американцев, чем годом ранее. Тем не менее, она попала в тройку самых непопулярных.

#Новости#Оскар#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25