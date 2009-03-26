Названа дата 82-й церемонии "Оскар"

Напомним, что 81-я церемония вручения "Оскара" прошла вечером 22 февраля (в ночь на 23 февраля по московскому времени). Лучшим фильмом года была названа картина Дэнни Бойла "Миллионер из трущоб". Она была удостоена восьми золотых статуэток. Приз за лучшую женскую роль получила Кейт Уинслет за работу в фильме "Чтец", приз за лучшую мужскую роль - Шон Пенн, снявшийся в картине "Харви Милк".