Милу Йовович и Ивана Урганта прочат в ведущие "Евровидения"

Официального объявления ведущих, однако, не будет: для зрителей готовят сюрприз. Об этом сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на неназванный источник в оргкомитете "Евровидения".
Конкурс на место ведущих "Евровидения" продолжается уже около двух месяцев. В числе возможных кандидатов называли сразу несколько ярких пар: Анастасию Заворотнюк и Филиппа Киркорова, Ксению Собчак и Андрея Малахова. Переговоры, говорят, велись даже с оперной дивой Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским.
В свою очередь в дирекции общественных связей Первого канала информацию об окончательном выборе ведущих не подтверждают. Сообщается, что переговоры со всеми кандидатурами на роль ведущих еще не закончены.
Напомним, открытие международного конкурса песни "Евровидение" состоится 9 мая на площади перед МГУ. Полуфиналы (12 и 14 мая) и финал (16 мая) пройдут в спорткомплексе "Олимпийский". Всего программа нынешнего "Евровидения" состоит из 12 концертов.
Представители российского оргкомитета пообещали ранее, что на этом "Евровидении" публика будет удивлена организацией шоу как никогда. "Мы хотим не только показать великолепное шоу на "Евровидении" в Москве, но и напомнить Европе, если она об этом забыла, что Москва - это ее второй дом", - заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.