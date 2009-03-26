Милу Йовович и Ивана Урганта прочат в ведущие "Евровидения"

Представители российского оргкомитета пообещали ранее, что на этом "Евровидении" публика будет удивлена организацией шоу как никогда. "Мы хотим не только показать великолепное шоу на "Евровидении" в Москве, но и напомнить Европе, если она об этом забыла, что Москва - это ее второй дом", - заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.