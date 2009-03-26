Лица с судимостью не смогут заниматься преподавательской деятельностью

Фурсенко отметил, что это «не ограничение гражданских свобод», наоборот, установление свободы для детей, чтобы рядом с ними были те, «кто способен обеспечить их безопасность, способен защитить». Он выразил надежду, что документ будет принят депутатами в ближайшее время.
Первый замглавы МВД РФ Михаил Суходольский, выступая в Госдуме, напомнил, что установлен запрет на занятия преподавательской деятельностью для лиц с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.
Вместе с тем, замминистра посетовал, что наказания для работодателя за предоставление таким лицам вакантных мест законом не предусмотрено.