Лица с судимостью не смогут заниматься преподавательской деятельностью

Фурсенко отметил, что это «не ограничение гражданских свобод», наоборот, установление свободы для детей, чтобы рядом с ними были те, «кто способен обеспечить их безопасность, способен защитить». Он выразил надежду, что документ будет принят депутатами в ближайшее время.