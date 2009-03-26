nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Лица с судимостью не смогут заниматься преподавательской деятельностью

26 марта 2009, 18:33
Минобрнауки подготовило законопроект, вводящий запрет на право заниматься преподавательской деятельностью для определенной категории лиц, заявил глава ведомства Андрей Фурсенко в среду, 25 марта, в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Фурсенко отметил, что это «не ограничение гражданских свобод», наоборот, установление свободы для детей, чтобы рядом с ними были те, «кто способен обеспечить их безопасность, способен защитить». Он выразил надежду, что документ будет принят депутатами в ближайшее время.

Первый замглавы МВД РФ Михаил Суходольский, выступая в Госдуме, напомнил, что установлен запрет на занятия преподавательской деятельностью для лиц с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Вместе с тем, замминистра посетовал, что наказания для работодателя за предоставление таким лицам вакантных мест законом не предусмотрено.

#Новости#Образование#Россия#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25