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Команда «Мс 66» - лучшие КВНщики Ленинского округа Тюмени

26 марта 2009, 14:46
25 марта в средней школе № 66 (ул. В. Гнаровской, 3) управа Ленинского административного округа провела окружной этап отборочных игр чемпионата города среди школьных команд по игре КВН.
Сюжет
Тюмень

В играх приняли участие 3 команды КВН. Места распределились следующим образом:

1 место – у команды «Мс 66» (средняя школа № 66);

2 место – у команды «Бесконечность» (средняя школа № 8);

3 место – у команды «7 ён» (средняя школа № 7).

В ходе игры команды показали «Визитку» и «Домашнее музыкальное задание» на тему «Сезон открытий», а также ответили на вопросы в «Разминке». Каждая команда выделялась, демонстрируя свой стиль.

Все команды – участницы окружной игры КВН были отмечены дипломами и кубками от управы Ленинского административного округа и сладкими призами. Кроме этого, команда-победительница получила возможность участвовать в городском фестивале КВН.

Всего в мероприятии приняло участие более 150 человек.

#Новости#Тюмень#КВН#Таня#Культура
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