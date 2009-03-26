Команда «Мс 66» - лучшие КВНщики Ленинского округа Тюмени

В играх приняли участие 3 команды КВН. Места распределились следующим образом:
1 место – у команды «Мс 66» (средняя школа № 66);
2 место – у команды «Бесконечность» (средняя школа № 8);
3 место – у команды «7 ён» (средняя школа № 7).
В ходе игры команды показали «Визитку» и «Домашнее музыкальное задание» на тему «Сезон открытий», а также ответили на вопросы в «Разминке». Каждая команда выделялась, демонстрируя свой стиль.
Все команды – участницы окружной игры КВН были отмечены дипломами и кубками от управы Ленинского административного округа и сладкими призами. Кроме этого, команда-победительница получила возможность участвовать в городском фестивале КВН.
Всего в мероприятии приняло участие более 150 человек.