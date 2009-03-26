Генпрокуратура в ближайшее время ждет экстрадиции из Британии двух россиян

"Наши контакты свидетельствуют о том, что британские правоохранительные органы заинтересованы в выдаче нам лиц, обвиняемых в совершении преступлений. Более того, судя по их настрою, я уверен, что в ближайшее время британская сторона выдаст нам нескольких таких человек, а по двум из них уже принято соответствующее решение", - сказал в интервью "Интерфаксу" начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Саак Карапетян, отвечая на вопрос о перспективах выдачи Бориса Березовского, Ахмеда Закаева, Михаила Гуцериева и других известных россиян, проживающих в Лондоне.