Генпрокуратура в ближайшее время ждет экстрадиции из Британии двух россиян

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, такое решение принято британскими властями впервые за последнее десятилетие. Генпрокуратура также собирается направить запрос о задержании и выдаче бывшего владельца "Евросети" Евгения Чичваркина. Кроме того, ведомство направило в Израиль запрос о выдаче бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. В Гепрокуратуре также прокомментировали еще ряд громких дел, которые находятся в ее ведомстве.
"Наши контакты свидетельствуют о том, что британские правоохранительные органы заинтересованы в выдаче нам лиц, обвиняемых в совершении преступлений. Более того, судя по их настрою, я уверен, что в ближайшее время британская сторона выдаст нам нескольких таких человек, а по двум из них уже принято соответствующее решение", - сказал в интервью "Интерфаксу" начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Саак Карапетян, отвечая на вопрос о перспективах выдачи Бориса Березовского, Ахмеда Закаева, Михаила Гуцериева и других известных россиян, проживающих в Лондоне.
Он подчеркнул, что "это впервые за последние лет десять, когда в Великобритании принято решение о выдаче - и не только в отношении России, а вообще в зарубежную страну".
"В ходе последних встреч с представителями королевской прокурорской службы и МВД Великобритании все эти вопросы обсуждались довольно-таки обстоятельно. Могу сказать, что мы нашли хорошее взаимопонимание, и я уверен, что, как говорится, "лед тронулся", - добавил Карапетян. Он считает, что "вопросы, связанные с выдачей будут активно двигаться и рассматриваться".
"И, как заверили наши британские коллеги, по некоторым этим делам будут приняты положительные решения", - отметил сотрудник Генпрокуратуры. Он напомнил, что в Великобритании "десятки резонансных дел в отношении россиян, рассмотрение которых тянется не один год".
"Дело в том, что опыт работы и общение с британскими коллегами показывают - на профессиональном уровне у нас все достаточно неплохо. Но, к сожалению, присутствие политики на фоне этого профессионализма зачастую сводит на нет все эти положительные наработки", - сказал представитель Генпрокуратуры.