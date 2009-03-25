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Воинские части в России получили статус юридических лиц

25 марта 2009, 17:31
Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении поправки к закону "Об обороне", которые позволят регистрировать управления соединений и воинские части Вооруженных сил в качестве юридических лиц. Им будет присвоен статус федеральных бюджетных учреждений.

Предполагается, что эти поправки позволят усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Вооруженных сил. Кроме того, поправки призваны повысить личную ответственность должностных лиц за принимаемые решения.

Согласно принятым поправкам, решение о создании, реорганизации и ликвидации в качестве юрлица будет принимать министр обороны. Если же объединение или часть будет расформирована, должна быть проведена реорганизация этого юридического лица.

Как отмечают депутаты, воинским частям часто приходится взаимодействовать с негосударственными структурами, поэтому их необходимо было наделить правами и обязанностями юридических лиц.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что принятие этого закона не приведет к коммерциализации деятельности Вооруженных Сил. По словам Заварзина, которые приводит "Агентство национальных новостей", "возможность заниматься коммерческой деятельностью у таких субъектов уже исключается действующим гражданским законодательством".

#Новости#Россия#Ксения#Общество
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