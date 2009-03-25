Воинские части в России получили статус юридических лиц

Предполагается, что эти поправки позволят усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Вооруженных сил. Кроме того, поправки призваны повысить личную ответственность должностных лиц за принимаемые решения.
Согласно принятым поправкам, решение о создании, реорганизации и ликвидации в качестве юрлица будет принимать министр обороны. Если же объединение или часть будет расформирована, должна быть проведена реорганизация этого юридического лица.
Как отмечают депутаты, воинским частям часто приходится взаимодействовать с негосударственными структурами, поэтому их необходимо было наделить правами и обязанностями юридических лиц.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что принятие этого закона не приведет к коммерциализации деятельности Вооруженных Сил. По словам Заварзина, которые приводит "Агентство национальных новостей", "возможность заниматься коммерческой деятельностью у таких субъектов уже исключается действующим гражданским законодательством".