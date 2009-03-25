В Тюмени выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии

Академический симфонический оркестр Московской филармонии по праву занимает одно из ведущих мест в мире симфонической музыки и входит в топ-лист лучших коллективов российской столицы. Большая заслуга в высоком современном статусе оркестра принадлежит его художественному руководителю и главному дирижеру Юрию СИМОНОВУ, возглавляющему коллектив с 1998 года. После триумфальных гастролей оркестра в США зарубежная пресса писала: «Оркестр Московской филармонии развивает великолепные русские симфонические традиции. Московский коллектив отличается особой слаженностью игры, обладает сочным, живым звуком, выразительной певучестью струнных и звонкой яркостью духовых инструментов». С Московским филармоническим оркестром выступали все известные отечественные дирижеры.