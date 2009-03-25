В Тюмени выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии

9 апреля на сцене концертного зала им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии выступает Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – Максим Венгеров.
Академический симфонический оркестр Московской филармонии по праву занимает одно из ведущих мест в мире симфонической музыки и входит в топ-лист лучших коллективов российской столицы. Большая заслуга в высоком современном статусе оркестра принадлежит его художественному руководителю и главному дирижеру Юрию СИМОНОВУ, возглавляющему коллектив с 1998 года. После триумфальных гастролей оркестра в США зарубежная пресса писала: «Оркестр Московской филармонии развивает великолепные русские симфонические традиции. Московский коллектив отличается особой слаженностью игры, обладает сочным, живым звуком, выразительной певучестью струнных и звонкой яркостью духовых инструментов». С Московским филармоническим оркестром выступали все известные отечественные дирижеры.
На единственном в Тюмени концерте дирижировать будет лауреат премии «Грэмми» Максим Венгеров. Солисты - лауреаты международного конкурса им. П.И.Чайковского Екатерина Мечетина (фортепиано), Сергей Антонов (виолончель), Никита Борисоглебский (скрипка). В программе концерта: Л.В. Бетховен Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано; А. Брукнер Симфония №9; Брамс Симфония№3