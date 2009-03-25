В Тюмени выберут школьницу с самой длинной косой

Первый отборочный тур конкурса проходил с 10 по 15 марта. Все участницы были по-своему хороши, но в финальный тур прошли 15 школьниц – обладательниц длинных волос. Это учащиеся средних школ города Тюмени № 8, 17, 48, 63, 91, гимназии № 5 и Мальковской школы.