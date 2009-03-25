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В Тюмени выберут школьницу с самой длинной косой

25 марта 2009, 11:51
26 марта в 16.00 часов в Ленинском административном округе, на базе Дома культуры «Водник» в рамках празднования Года молодежи состоится финал конкурса «Коса – девичья краса».
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Тюмень

Первый отборочный тур конкурса проходил с 10 по 15 марта. Все участницы были по-своему хороши, но в финальный тур прошли 15 школьниц – обладательниц длинных волос. Это учащиеся средних школ города Тюмени № 8, 17, 48, 63, 91, гимназии № 5 и Мальковской школы.

Выступления конкурсанток будет оцениваться по 4 номинациям:

- презентация (рассказ о себе);

- демонстрация волос, свободно спущенных на плечи, инструкция по уходу за волосами;

- демонстрация волос, заплетенных в русскую косу;

- необычная прическа.

Все участницы будут награждены дипломами и призами, сообщает пресс-служба главы администрации города.

Обладательница звания «Коса – девичья краса» будет награждена дипломом и специальным призом от управы Ленинского округа.

#Новости#Тюмень#Конкурсы#Таня#Культура
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