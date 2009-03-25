В Тюмени выберут школьницу с самой длинной косой

Первый отборочный тур конкурса проходил с 10 по 15 марта. Все участницы были по-своему хороши, но в финальный тур прошли 15 школьниц – обладательниц длинных волос. Это учащиеся средних школ города Тюмени № 8, 17, 48, 63, 91, гимназии № 5 и Мальковской школы.
Выступления конкурсанток будет оцениваться по 4 номинациям:
- презентация (рассказ о себе);
- демонстрация волос, свободно спущенных на плечи, инструкция по уходу за волосами;
- демонстрация волос, заплетенных в русскую косу;
- необычная прическа.
Все участницы будут награждены дипломами и призами, сообщает пресс-служба главы администрации города.
Обладательница звания «Коса – девичья краса» будет награждена дипломом и специальным призом от управы Ленинского округа.