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В Тюмени стартовала неделя детской и юношеской книги

25 марта 2009, 12:26
24 марта в конференц-зале Центральной городской библиотеки состоялось открытие Недели детской и юношеской книги «Испокон века книга растит человека!».
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Тюмень

На встрече присутствовали: Павел Белявский, руководитель молодежной организации «Молодая гвардия Единой России», пресс-секретарь организации Мария Бабина, Марина Владимировна Долгих – заведующая книжным магазином «Биг-хит», подростки и юношество.

«Всем хорошим во мне я обязан книгам» - эти слова Максима Горького стали эпиграфом открытия Недели детской и юношеской книги. Гости библиотеки поделились воспоминаниями о своих любимых книгах, о произведениях, повлиявших на выбор жизненного пути. Много в этот день было сказано о необходимости систематического чтения.

С последними книжными новинками, поступившими в магазины города, участников встречи познакомила М.В. Долгих, рассказывая о каждой новой книге с любовью и теплотой.

В заключение встречи памятными дипломами и книгами были награждены лучшие юные читатели библиотек нашей системы по итогам 2008 года.

#Новости#Тюмень#Библиотеки#Таня#Культура
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