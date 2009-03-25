В Тюмени стартовала неделя детской и юношеской книги

«Всем хорошим во мне я обязан книгам» - эти слова Максима Горького стали эпиграфом открытия Недели детской и юношеской книги. Гости библиотеки поделились воспоминаниями о своих любимых книгах, о произведениях, повлиявших на выбор жизненного пути. Много в этот день было сказано о необходимости систематического чтения.