В Тюмени стартовала неделя детской и юношеской книги

На встрече присутствовали: Павел Белявский, руководитель молодежной организации «Молодая гвардия Единой России», пресс-секретарь организации Мария Бабина, Марина Владимировна Долгих – заведующая книжным магазином «Биг-хит», подростки и юношество.
«Всем хорошим во мне я обязан книгам» - эти слова Максима Горького стали эпиграфом открытия Недели детской и юношеской книги. Гости библиотеки поделились воспоминаниями о своих любимых книгах, о произведениях, повлиявших на выбор жизненного пути. Много в этот день было сказано о необходимости систематического чтения.
С последними книжными новинками, поступившими в магазины города, участников встречи познакомила М.В. Долгих, рассказывая о каждой новой книге с любовью и теплотой.
В заключение встречи памятными дипломами и книгами были награждены лучшие юные читатели библиотек нашей системы по итогам 2008 года.