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В Тюмени орудуют автомобильные вандалы

25 марта 2009, 16:58
В Тюмени вновь активизировались автомобильные вандалы. В минувшие выходные у четырех машин, припаркованных во дворе дома на ул. Володарского, были порезаны колеса.
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Тюмень

Напомним, это уже не первый подобный случай. В середине января у восьми машин были порезаны шины, а 13 марта от рук вандалов пострадали сразу 12 автомобилей.

У сотрудников ГИБДД несколько версий происходящего. По одной из них – это дело рук компаний молодежи, которые хулиганят от нечего делать. По другой версии тюменские автомобили портят участники специальной игры.

По словам специалистов, за такие деяния виновным полагается штраф. Однако, найти бандитов практически нет никаких шансов. Автовладельцы знают это, поэтому обращаются в милицию только за тем, чтобы получить справку для страховой компании.

Добавим, что в эту же ночь еще с трех машин в областном центре были сняты так называемые «крутые» номера с тремя одинаковыми цифрами - 333, 777 и 999. На месте оставлена записка, куда за ними обращаться. Однако, по данным милиции, по указанному адресу ни о каких номерах никто ничего не знал.

#Новости#Автомобили#Тюмень#Таня#Происшествия
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