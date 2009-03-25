В Тюмени орудуют автомобильные вандалы

Добавим, что в эту же ночь еще с трех машин в областном центре были сняты так называемые «крутые» номера с тремя одинаковыми цифрами - 333, 777 и 999. На месте оставлена записка, куда за ними обращаться. Однако, по данным милиции, по указанному адресу ни о каких номерах никто ничего не знал.