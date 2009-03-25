В Тюмени будут судить водителя, который сбил на перекрестке 9-летнего ребенка

25 января 2008 года около 16.00 Усенок на автомобиле «ВАЗ-21070» вез клиента на железнодорожный вокзал Тюмени. Проезжая по ул. Чернышевского, он на красный запрещающий сигнал светофора въехал на перекресток с ул. Перекопской, где сбил 9-летнего мальчика. Несовершеннолетний возвращался из школы домой. В ходе дорожной аварии ребенку был причинен ушиб головного мозга тяжелой степени. В настоящее время здоровье пострадавшего так и не восстановилось. Он не ходит в школу и с трудом говорит, сообщает прокуратура области.