В Тюмени будут судить водителя, который сбил на перекрестке 9-летнего ребенка

Прокуратурой Калининского округа Тюмени утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего водителя таксомоторного парка Ивана Усенока.
Органами предварительного следствия он обвиняется по ч.1 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
25 января 2008 года около 16.00 Усенок на автомобиле «ВАЗ-21070» вез клиента на железнодорожный вокзал Тюмени. Проезжая по ул. Чернышевского, он на красный запрещающий сигнал светофора въехал на перекресток с ул. Перекопской, где сбил 9-летнего мальчика. Несовершеннолетний возвращался из школы домой. В ходе дорожной аварии ребенку был причинен ушиб головного мозга тяжелой степени. В настоящее время здоровье пострадавшего так и не восстановилось. Он не ходит в школу и с трудом говорит, сообщает прокуратура области.
Ивану Усеноку предъявлено обвинение по ч.1 ст.264 УК РФ.
После утверждения прокуратурой округа обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.