Тюменцы увидят фильмы, посвященные геологам

Программа фестиваля:
2 апреля
ДНК «Строитель», кинозал «Иллюзион».
14:50
«Большая нефть Сибири» – 1968 г.
15:30
«Разведовательная №101» – 1969 г.
19:40
«Запах нефти» – 1970 г.
20:30
«Путь к большой нефти» – 1970 г.
3 апреля
ТРЦ «Фаворит», кинозал «Паради».
С 17:50 по 19:10
«Расступись, тайга» – 1970 г.
«Сибирская нефть» – 1971 г.
«Самотлор» – 1971 г.
«Сокровище Самотлора» – 1971 г.
4 апреля
ТРЦ «Фаворит», кинозал «Паради»
С 17:50 по 19:00
«Тюмень-Тобольск-Сургут» – 1972 г.
«Кто строил буровые» – 1973 г.
«Югра осенняя» – 1974 г.
«Харасовей» – 1980 г.
«Газли – Уренгой» – 1982 г.
5 апреля
ТРЦ «Фаворит», кинозал «Паради»
13:50
«Сибирь нефтяная» – 1979 г.
15:10
«Опыт передовиков – всем нефтяникам» – 1985 г.
Цена билетов 100 рублей. Студентам и ветеранам скидка 25 %.
Справки по телефону: 546-546.