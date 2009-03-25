Тюменцы увидят фильмы, посвященные геологам

Со 2 по 5 апреля 2009 года в Тюмени пройдет фестиваль документального кино «Геологическая Россия – 2009», посвященный 60-летию тюменской геологии. Открытие фестиваля и первые фестивальные кинопоказы состоятся в ДНК «Строитель». Демонстрация фильмов 3-5 апреля пройдет в ТРЦ «Фаворит».

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