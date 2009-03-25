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Тюменцы увидят фильмы, посвященные геологам

25 марта 2009, 15:22
Со 2 по 5 апреля 2009 года в Тюмени пройдет фестиваль документального кино «Геологическая Россия – 2009», посвященный 60-летию тюменской геологии. Открытие фестиваля и первые фестивальные кинопоказы состоятся в ДНК «Строитель». Демонстрация фильмов 3-5 апреля пройдет в ТРЦ «Фаворит».
Сюжет
Тюмень

Программа фестиваля:

2 апреля

ДНК «Строитель», кинозал «Иллюзион».

14:50

«Большая нефть Сибири» – 1968 г.

15:30

«Разведовательная №101» – 1969 г.

19:40

«Запах нефти» – 1970 г.

20:30

«Путь к большой нефти» – 1970 г.

3 апреля

ТРЦ «Фаворит», кинозал «Паради».

С 17:50 по 19:10

«Расступись, тайга» – 1970 г.

«Сибирская нефть» – 1971 г.

«Самотлор» – 1971 г.

«Сокровище Самотлора» – 1971 г.

4 апреля

ТРЦ «Фаворит», кинозал «Паради»

С 17:50 по 19:00

«Тюмень-Тобольск-Сургут» – 1972 г.

«Кто строил буровые» – 1973 г.

«Югра осенняя» – 1974 г.

«Харасовей» – 1980 г.

«Газли – Уренгой» – 1982 г.

5 апреля

ТРЦ «Фаворит», кинозал «Паради»

13:50

«Сибирь нефтяная» – 1979 г.

15:10

«Опыт передовиков – всем нефтяникам» – 1985 г.

Цена билетов 100 рублей. Студентам и ветеранам скидка 25 %.

Справки по телефону: 546-546.

#Новости#Тюмень#Кино#Таня#Культура
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