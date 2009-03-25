Тюменцы смогут пройти флюорографическое обследование на улицах города

В областной столице стартовала акция, посвящённая всемирному Дню борьбы с туберкулёзом. Теперь до 24 апреля совершенно бесплатно тюменцы смогут пройти флюорографическое обследование как в поликлиниках Тюмени, так и на улицах города. Передвижные станции будут работать на Цветном бульвар, около магазина «Зелёный берег», а также рядом с ТРЦ «Колумб». Чтобы пройти обследование тюменец должен предоставить медработнику паспорт.
Отметим, что в настоящее время все медицинские учреждения Тюмени и юга области обеспечены современными флюорографами.
Кроме того, в рамках акции в пятницу главный фтизиатр Тюменской области Геннадий Козлов проведёт горячую линию. Врач будет консультировать по вопросам профилактики заболевания, расскажет, куда нужно обращаться в случае заражения, а также даст практические рекомендации, как правильно лечить туберкулёз. Жители региона могут звонить специалисту по номеру 42-24-98 с 11 до 14 часов.