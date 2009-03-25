Тюменские старшеклассники готовятся к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников

Всероссийская олимпиада школьников – это событие государственной важности, что неоднократно подчеркивалось ведущими экспертами в области образования, представителями педагогической общественности. Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко считает, что «подготовка талантливой молодежи, способной обеспечить России достойное место в мире, начинается еще в школе. Важную роль в этом играют Всероссийские олимпиады школьников. Возникнув по инициативе выдающихся российских ученых, они быстро заняли достойное место в системе подготовки квалифицированных специалистов». По мнению Виктора Садовничего, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, президента Российского Союза ректоров, олимпиады позволят дать путевку в науку талантливым школьникам.