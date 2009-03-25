Тюменские старшеклассники готовятся к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно под эгидой Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию по 20 предметным направлениям.
Из Тюменской области в заключительном туре Всероссийской олимпиады примут участие 38 школьников 9-11 классов, это победители областного тура по всем дисциплинам олимпиады. Около половины ребят, составляющих региональную команду, – ученики тюменской гимназии при ТюмГУ.
С 2008-2009 учебного года Олимпиада проходит в 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.
Школьный этап проходит в октябре. В нем могут принять участие все желающие школьники 5-11 классов.
Муниципальный этап проводится в ноябре-декабре. К нему допускаются учащиеся 7-11 классов образовательных организаций - победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года.
Региональный этап проходит в январе-феврале. В нем участвуют школьники 9-11 классов, победители и призеры муниципального этапа Олимпиады, а также победители школьного этапа Олимпиады, обучающиеся в образовательных организациях Российской Федерации, расположенных за пределами территории РФ, в военных городках и гарнизонах, расположенных в труднодоступных местностях, в соответствии с закреплением их по субъектам Российской Федерации, определяемом Рособразованием.
Заключительный этап Олимпиады проводится в апреле. В нем приглашают принять участие победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады предыдущего года, если они продолжают обучение в образовательных организациях; победителей регионального этапа Олимпиады текущего учебного года, а также призеров регионального этапа Олимпиады текущего учебного года, набравших необходимое количество баллов, определяемое Рособразованием.
Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады принимаются без вступительных испытаний в государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего профессионального образования и в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования для обучения по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады.
Всероссийская олимпиада школьников – это событие государственной важности, что неоднократно подчеркивалось ведущими экспертами в области образования, представителями педагогической общественности. Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко считает, что «подготовка талантливой молодежи, способной обеспечить России достойное место в мире, начинается еще в школе. Важную роль в этом играют Всероссийские олимпиады школьников. Возникнув по инициативе выдающихся российских ученых, они быстро заняли достойное место в системе подготовки квалифицированных специалистов». По мнению Виктора Садовничего, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, президента Российского Союза ректоров, олимпиады позволят дать путевку в науку талантливым школьникам.